C’è un fruscio che attraversa i corridoi del Palazzo della Provincia, un suono caldo che sa di storia e di futuro. È quello dei tanti dischi che in questo weekend hanno trasformato la Casa delle Culture in un polo d'attrazione per migliaia di appassionati. Il Catanzaro Vinyl Market ha tagliato il traguardo della settima edizione, confermandosi non solo come una fiera, ma come un vero e proprio rito collettivo. Quello che era iniziato come una scommessa locale di Pietro Loscavo con la sua Semplicemente Dischi, oggi ha cambiato pelle. Il progetto è esploso, superando i confini regionali per trasformarsi in Vinyl Market Italia. Una rete nazionale che mette in connessione i migliori espositori da Nord a Sud, isole comprese, creando una comunità coesa sotto un’unica identità riconoscibile.

«Quest'anno l'evento ha un sapore diverso - spiega con orgoglio Pietro Loscavo -. Il nostro movimento parte da Catanzaro, da casa nostra, per allargarsi a tutta Italia. Vogliamo far scoprire la magia del supporto fisico sia ai nostalgici che alle nuove generazioni. Vedere la città rispondere così bene ci rende fieri». Passeggiando tra gli stand, l’offerta è un mosaico sonoro mozzafiato. Non importa quale sia il genere: tra le mani dei collezionisti scorrono copertine che hanno fatto la storia del rock, del punk e del jazz, ma anche rarità della techno, dell’hip hop e del metal. Non solo LP e 45 giri: la mostra-mercato, patrocinata dall'amministrazione provinciale, è un viaggio nell'immaginario musicale a 360 gradi. Tra poster d’epoca, gadget introvabili e memorabilia originali, il Vinyl Market si conferma un luogo attrattivo che rigenera il centro storico, portando visitatori da tutta la regione e oltre.

In un'epoca dominata dallo streaming, il successo del Vinyl Market dimostra che il pubblico cerca ancora l'esperienza tattile. La fiera non è solo un luogo di acquisto, ma di aggregazione sociale. Si scambiano opinioni, si scoprono nuovi artisti e si condivide quella passione viscerale per l'oggetto disco che, a quanto pare, non passerà mai di moda. C’è tempo fino alle 21 di questa sera, domenica 22 marzo, per immergersi in una singolare colonna sonora urbana.