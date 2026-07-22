Dal 24 al 26 luglio il Lungomare G. Mancini torna protagonista con il festival organizzato dal Comune e da Eventi Solidali APS

Proseguono gli eventi estivi sulla costa jonica con Davoli pronta ad ospitare il Beer Fest, dedicato allo street food e accompagnato da musica dal vivo sul Lungomare G. Mancini. Il festival, organizzato dal Comune di Davoli in collaborazione con Eventi Solidali APS, prenderà il via venerdì 24 luglio e si concluderà domenica 26 luglio, promettendo tre serate ricche di musica e sapori per chi vorrà partecipare.

La prima serata vedrà la partecipazione del gruppo musicale Bruno & The Souldiers, un collettivo nato nel 2014 a Soverato e basato sulla passione per la musica in levare, miscelata a suggestioni soul, distorsioni punk, sfumature jazz e incursioni reggae, spesso condensate in brani originali.

La band, formata da cinque elementi, ha all'attivo un demo autoprodotto intitolato Nothing to Prove e un EP di cinque brani, Kingston Funky Crime, pubblicato nel 2018.

Il 25 luglio sarà il turno del gruppo R.D.S. Ragazzi di Strada. I membri della band accenderanno il sabato sera davolese con un repertorio che spazia dai grandi successi pop-rock italiani e internazionali fino alla musica dance.

L'ultima serata sarà caratterizzata dalla partecipazione del Francesca Lupis Quartet. Il quartetto guidato dalla cantante calabrese Francesca Lupis chiuderà l'evento dedicato al cibo e alla musica con un vasto repertorio che spazia dal pop alla disco music, fino a contaminazioni tra sonorità moderne e tradizione.

L'evento segna un momento importante per tutta la popolazione del comune della costa jonica. Si tratta infatti del primo appuntamento che si svolgerà sul lungomare di Davoli dopo la sua ricostruzione, resa necessaria dai danni provocati nei mesi scorsi dall'uragano Harry.

Un appuntamento che va quindi oltre il semplice intrattenimento estivo, rappresentando anche un segnale concreto di rinascita per il lungomare davolese e per l'intera comunità.