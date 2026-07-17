Musica, tradizioni, sport e sapori. È questo il volto dell'estate davolese 2026, che animerà il comune del Basso Ionio con una serie di eventi che partirà il 19 luglio e accompagnerà residenti e turisti fino a metà agosto, tra il centro storico e il Lungomare G. Mancini. Ad aprire il programma estivo sarà la Festa di San Vittore, in programma dal 19 al 21 luglio in Piazza Suor Maria Olinda, presso il centro storico del comune, con inizio alle ore 21 e stand gastronomici per tutte e tre le serate. Il 19 luglio si parte con un evento della tradizione, 'La corrida davolese – Canta con me', mentre le serate del 20 e 21 luglio saranno dedicate alla musica, rispettivamente con il gruppo 'Suddanza', che si esibirà con musica etno-popolare, e i 'Quartogramma', dediti alla musica leggera. Uno spettacolo pirotecnico a mezzanotte chiuderà i festeggiamenti. Tra il 24 e il 26 luglio, sul lungomare G.Mancini di Davoli, si terrà il Beer Fest. Tre serate organizzate dal Comune di Davoli, in collaborazione con Eventi Solidali APS, dedicate allo street food e alla musica. Si esibiranno, infatti, nel corso delle tre serate i gruppi “Bruno & the Souldiers”, “R.D.S. Ragazzi di strada” e “Francesca Lupis Quartet”.

Il 31 luglio e 1° agosto dalle ore 18:30 il centro storico di Davoli ospiterà "Sonore Alchimie – Spazi e Confini", evento firmato dall'associazione CID (Creativi Indipendenti Davolesi) con il patrocinio del Comune. Entrambe le sere, dalle 19:00 apriranno gli stand gastronomici e alle 21:00 partiranno le visite guidate alle installazioni artistiche e fotografiche esposte da artisti vari sotto la cura di Antonio Tropiano e Barbara Procopio. La serata del 31 luglio sarà caratterizzata dal laboratorio artistico per bambini, dall’incontro letterario con l'autore Rosario Chimirri, dallo spettacolo di fuoco "Carillon" e dal concerto jazz/canzone d'autore del Danilo Lico Quintet. Il 1° agosto vedrà il teatro per ragazzi con lo spettacolo "Lou & Bill", il talk "Spazi e confini dell'arte", con ospiti Florindo Rubbettino e Mario Talarico, lo show infuocato "Carboni al dente" e la musica elettro-pop de I Sordi. Successivamente, tra il 4 e il 6 agosto, sul lungomare di Davoli, si terranno “I giochi del Golfo, una manifestazione ludico-sportiva nata in collaborazione tra i comuni di Davoli, Soverato, Stalettì e Montepaone, insieme all’associazione Vola Calabria. Nella serata del 6 agosto si terrà, presso il centro sportivo alle spalle della Chiesa di S.Roberto Bellarmino, la commedia teatrale “L’ultimo desiderio”, scritto da Igor Gullà con alla regia Mara Corasaniti.

Il 7 agosto si terrà la 34 a Festa dell’incontro con stand gastronomici e musica, organizzata dal Comitato San Roberto Bellarmino. L'8 agosto, a partire dalle ore 20:00, il fascino del centro storico di Davoli tornerà a splendere con "Catoi sotto le stelle". L’evento organizzato dal Comune di Davoli in collaborazione con Proloco, Comitato San Vittore Misericordia, A Ruga e Davoli, Motus, Idalium, Pro Naca e la Cooperativa amici del Castagno, promette una serata magica all'insegna delle tradizioni locali, che offrirà visite guidate, mercatini di artigianato, ottima musica e l'apertura degli stand gastronomici. A dare ritmo e allegria all'evento tra le vie del borgo saranno le performance itineranti delle street band "Takabum" e "Calastreet".

L’evento conclusivo dell’estate davolese sarà dedicato allo street food tra il 10 e il 12 agosto sul lungomare di Davoli. Un programma ricco e variegato, pensato per intrattenere visitatori di tutte le età e per agevolare gli spostamenti e favorire una partecipazione comoda e sostenibile a tutti gli appuntamenti in programma, quest'anno debutta la nuova navetta gratuita. Il servizio collegherà direttamente il centro storico di Davoli Superiore con il Lungomare della Marina, accorciando le distanze e permettendo a residenti e turisti di godersi ogni serata.