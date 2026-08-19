Il cartellone di EstArte 2026 continua a registrare un'importante partecipazione di pubblico, confermando la versatilità e la qualità di una programmazione diffusa che sta accompagnando l'estate nel capoluogo calabrese. L'entusiasmo della scorsa serata per il concerto di Giuliano Palma, che ha fatto ballare e cantare l'area della marina a ritmo di ska e rocksteady, fa da ideale introduzione al prossimo prestigioso appuntamento in calendario, previsto per domani, giovedì 20 agosto, a Piazza Dogana.

La scena sarà tutta per Bungaro e per una delle tappe più attese del suo Fuoco Sacro Tour. L'appuntamento, nato dalla sinergia con il Conservatorio di Musica Saverio Arlia, rappresenta uno dei momenti centrali della rassegna diretta da Amedeo Lobello. Il cantautore e compositore, tra le firme più autorevoli, colte e profonde della musica italiana, porterà a Catanzaro un viaggio musicale intimo e acustico, capace di valorizzare la forza della parola e l'essenzialità interpretativa. Il concerto, a ingresso gratuito, offrirà un'alternanza tra i grandi successi scritti per le voci più prestigiose della musica italiana e le nuove composizioni dell'ultimo album, inserendosi in una dimensione live dal respiro europeo che sta toccando grandi teatri e festival sia in Italia che all'estero.

Contemporaneamente, sul fronte dei grandi eventi di massa, è partita a pieno ritmo la complessa macchina organizzativa in vista del Jova Summer Party 2026, atteso per sabato 22 agosto alla Calabria Music Arena, all'interno del Campus dell'Università Magna Graecia. L'imponente sforzo logistico e gestionale messo in campo in queste ore mira a garantire la perfetta riuscita di una manifestazione di portata nazionale, curando ogni aspetto legato alla sicurezza, alla viabilità e all'accoglienza delle migliaia di appassionati in arrivo da tutto il Meridione e non solo. Un lavoro di coordinamento meticoloso che punta a confermare la capacità ricettiva del territorio di fronte a produzioni di alto livello.

Lo sforzo corale profuso per unire in un unico palinsesto la musica di ricerca, l'alta formazione legata al Conservatorio, i momenti dedicati alla canzone d'autore e i grandi flussi dei concerti pop vuole consolidare l'immagine di Catanzaro come hub culturale e meta di riferimento per l'intrattenimento estivo, capace di generare un ritorno concreto in termini di visibilità e attrattività.