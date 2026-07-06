Dal 9 all’11 luglio il festival porterà tra Lamezia Terme, Falerna e Gizzeria speaker, professionisti, imprese, creator e giovani talenti. Tra gli ospiti annunciati Veronica Gentili, Iacopo Pelagatti, Matteo Gracis, Matteo Milone, Valerio Ronchi e altri protagonisti del marketing, dell’innovazione e della comunicazione digitale

Il conto alla rovescia è quasi terminato per il debutto del Kala Marketing Fest, l'evento interamente incentrato su intelligenza artificiale, marketing, branding, advertising, impresa e creatività. Dal 9 all’11 luglio 2026, la Calabria – con le tappe di Lamezia Terme, Falerna e Gizzeria – diventerà il fulcro dell'innovazione digitale.

L'obiettivo del festival è netto e ambizioso: restituire al marketing il suo reale valore, rimettendo al centro le competenze concrete e la visione strategica. Lungi dall'essere l'ennesima vetrina di slogan superficiali o formule preconfezionate, l'evento si propone come un autentico spazio di confronto e networking. È una tre giorni progettata su misura per i veri protagonisti del settore: professionisti del digitale, esperti di comunicazione, consulenti, creativi e imprese che vogliono governare i nuovi linguaggi del futuro.

Il Kala Marketing Fest nasce per lanciare un messaggio chiaro: anche dalla Calabria e dal Mezzogiorno si possono guidare le conversazioni del mercato nazionale, attivando relazioni qualificate e riscrivendo la narrativa del territorio. Un appuntamento imperdibile per la digital community – freelance, advertiser, imprenditori, creator, PMI e studenti – alla ricerca di competenze concrete, scambi reali e networking di valore.

Al centro ci saranno tre grandi assi: marketing, AI e creatività, con un programma che intreccia talk, speech, tavole rotonde, workshop, momenti esperienziali e occasioni di relazione. Il tono scelto dagli organizzatori è volutamente netto: il marketing non è solo gestione social, la comunicazione non è semplice pubblicazione di contenuti, l’intelligenza artificiale non è una scorciatoia per sostituire pensiero, strategia e responsabilità. Il Kala Marketing Fest nasce proprio per affrontare questi temi senza semplificazioni, mettendo insieme professionisti, imprese e comunità. Tra gli ospiti principali già annunciati figurano Veronica Gentili, tra le voci più riconosciute in Italia sui temi del social media marketing e della strategia digitale; Iacopo Pelagatti, copywriter, formatore e guida per freelance, creativi e professionisti indipendenti; Matteo Gracis, giornalista e fondatore de L’Indipendente; Matteo Milone, che porterà al festival una riflessione su AI, advertising e growth; Valerio Ronchi, attivo sui temi dell’advertising, della crescita e della comunicazione digitale; e altri professionisti chiamati a contribuire a un programma costruito per unire visione, metodo e applicazione concreta. Accanto agli speaker nazionali, il festival darà spazio anche a professionisti, community, imprese e realtà del territorio, con l’obiettivo di mettere in dialogo chi lavora già nei mercati digitali con chi, dalla Calabria e dal Sud, vuole costruire nuove opportunità professionali e imprenditoriali.

La prima giornata sarà dedicata soprattutto alle fondamenta del marketing, del branding, del lavoro professionale e della costruzione del valore. Sarà il momento del manifesto del festival: un modo per chiarire da subito cosa il Kala Marketing Fest vuole essere e cosa, invece, non vuole diventare. In questa cornice si inseriranno interventi dedicati al posizionamento, alla reputazione, alla comunicazione strategica, al lavoro indipendente e alla capacità di trasformare talento e competenze in progetti sostenibili.

La seconda giornata entrerà nel cuore delle trasformazioni più attuali: intelligenza artificiale, advertising, innovazione, growth, startup, strumenti digitali e nuovi modelli di lavoro. L’obiettivo sarà affrontare la tecnologia non come moda o spettacolo, ma come leva da comprendere e governare con strategia. Sarà una giornata pensata per chi lavora ogni giorno tra campagne, contenuti, funnel, automazioni, analisi, creatività e performance. Perché l’AI può accelerare processi, generare output e aprire possibilità nuove, ma senza una direzione chiara rischia solo di moltiplicare rumore e confusione. Il Kala Marketing Fest vuole riportare il tema sul terreno giusto: non “quale tool usare”, ma quale strategia guidare.

La terza giornata porterà il festival verso una dimensiona ancora più esperienziale, intrecciando workshop, networking, impresa, territorio e momenti di relazione. Il percorso si chiuderà in un contesto pensato per favorire incontro, confronto e connessioni tra partecipanti, speaker, partner e community. La Calabria, in questo progetto, non è solo lo scenario dell’evento. È parte del significato stesso del festival. Il Kala Marketing Fest vuole contribuire a raccontare una regione capace di generare competenze, professionisti, imprese, idee e nuove possibilità. Una Calabria che non chiede di essere osservata con indulgenza, ma riconosciuta per ciò che può costruire. “Abbiamo creato Kala Marketing Fest per dire che qui non manca il talento. Manca solo il palco giusto per farlo vedere”, afferma Samuele Di Iorgi, founder e creative director del progetto. Il festival arriva in un momento in cui marketing, comunicazione e tecnologia stanno attraversando una fase di profondo cambiamento. L’intelligenza artificiale modifica processi, strumenti e abitudini; le imprese cercano nuove competenze; i professionisti indipendenti devono imparare a posizionarsi con maggiore chiarezza; i giovani hanno bisogno di modelli credibili e accessibili; i territori devono costruire nuove forme di attrazione e reputazione.

Dentro questo scenario, il Kala Marketing Fest prova a costruire una risposta concreta: tre giorni per imparare, incontrarsi, discutere, fare networking e portare in Calabria una conversazione nazionale su temi che riguardano il presente e il futuro del lavoro. Il progetto guarda oltre la singola edizione. L’ambizione è fare del Kala Marketing Fest un appuntamento stabile nel panorama degli eventi dedicati a marketing e innovazione nel Sud Italia, capace di crescere nel tempo, consolidare partnership, generare ricadute e rafforzare una community di professionisti, imprese e giovani talenti. In questi ultimi giorni prima dell’apertura, proseguono gli aggiornamenti sul programma, sugli speaker e sulle attività previste. Le informazioni operative per i partecipanti registrati vengono comunicate attraverso i canali ufficiali del festival.