I tessuti degli abiti indossati durante la sfilata sono stati realizzati manualmente tramite antichi telai, utilizzando fibre naturali come seta, lino e ginestra, anch’esse autoprodotte

Prima ancora di salire in passerella, quegli abiti avevano già percorso una lunga strada. Erano nati da fili di seta, di lino e di ginestra, da antichi telai calabresi, da ore di lavoro paziente e da mani capaci di trasformare la materia in bellezza. Dentro ogni trama c’era una memoria, dentro ogni cucitura una storia. E quando le luci si sono accese a Girifalco, quella storia ha finalmente preso vita.

È stata una passerella di moda, certo. Ma soprattutto è stata una dichiarazione d’amore per una terra.

A firmarla è stato Rocco Vitaliano, appena 22 anni, giovane maestro d’arte e talento emergente della sartoria nazionale, che con la sua nuova collezione “Girifalco D’Amare 2026” ha dimostrato come la tradizione, quando incontra il talento e il coraggio, possa diventare qualcosa di straordinariamente contemporaneo.

Per una sera, la moda non è stata soltanto eleganza. È diventata identità, memoria, orgoglio e futuro. Il pubblico di via Roma ha accolto con entusiasmo il “Girifalco D’Amare Fashion Show”, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo Estate Insieme a Girifalco, promosso dall’amministrazione comunale. Una serata che ha trasformato il cuore del paese in una vera passerella, con quindici creazioni firmate Vitaliano Couture e la partecipazione del modello e conduttore televisivo Luca Onestini, volto noto del piccolo schermo.

Ma, al di là delle luci, degli applausi e della spettacolarità dell’evento, il vero protagonista è stato il lavoro. Il lavoro di un ragazzo che ha scelto di credere nel proprio talento e, soprattutto, di credere nella propria terra.

La moda che nasce dalle mani

La collezione “Girifalco D’Amare 2026” ha portato in passerella 15 creazioni. Abiti da sposa, da sposo e da cerimonia, ma anche creazioni capaci di andare oltre la semplice occasione e di diventare espressioni di alta moda. Dietro ogni capo, però, c’è qualcosa che il pubblico forse non vede immediatamente: mesi di lavoro, ricerca, manualità e passione.

È qui che si trova l’anima più autentica del progetto di Rocco Vitaliano. La sua non è una moda costruita in serie. È una moda che nasce dalle mani.

I tessuti vengono realizzati manualmente su un telaio tradizionale calabrese, utilizzando fibre naturali come seta, lino e ginestra, anch’esse autoprodotte. Le lavorazioni sartoriali vengono poi eseguite rigorosamente a mano da Vitaliano e dai suoi collaboratori, seguendo quella tradizione fatta di precisione, pazienza e cura del dettaglio che ha reso celebre la nostra sartoria nel mondo. Un lavoro artigianale nel senso più autentico e nobile del termine. Ogni abito richiede tempo. Ogni tessuto racconta una scelta. Ogni dettaglio porta con sé la traccia della mano di chi lo ha realizzato. Ed è proprio questa manualità a rendere le creazioni di Vitaliano qualcosa di più di semplici capi di abbigliamento: sono pezzi unici, frutto di un sapere che rischiava di perdersi e che oggi torna a parlare attraverso il linguaggio della moda.

Un giovane che ha scelto di restare

A soli 22 anni, Rocco Vitaliano rappresenta una delle realtà più interessanti della nuova moda artigianale calabrese. Dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico – settore Moda di Girifalco, ha scelto di trasformare la propria passione in un progetto concreto, investendo nel territorio e aprendo un atelier specializzato nella realizzazione di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Avrebbe potuto cercare altrove le opportunità che spesso i giovani inseguono. Ha scelto invece di costruire il proprio futuro lì dove affondano le sue radici. E in questa scelta c’è forse il messaggio più importante della sua storia. Restare non significa rinunciare ai propri sogni. A volte significa avere il coraggio di realizzarli proprio nel luogo da cui si proviene.

Vitaliano lo dice con chiarezza quando parla ai suoi coetanei: bisogna credere nei propri sogni e investire nella propria terra, perché la Calabria possiede un enorme potenziale. Un potenziale che, secondo il giovane stilista, deve essere riconosciuto, coltivato e trasformato in opportunità. Ma per farlo, aggiunge, serve anche il sostegno delle famiglie. La sua famiglia, racconta, ha creduto in lui. E senza quel sostegno, per un giovane, sarebbe molto più difficile trasformare un'idea in un percorso professionale.

L’emozione di vedere il proprio sogno in passerella

Quella di Girifalco è stata per Vitaliano la conclusione di un anno di lavoro. Un anno fatto di progettazione, tessitura, ricerca, taglio, cucito, prove e lavorazioni manuali. Un anno durante il quale quelle creazioni hanno preso forma lentamente, fino al momento in cui sono diventate protagoniste della passerella. Vederle sfilare davanti a un pubblico numeroso ha avuto per lui il sapore del coronamento di un sogno. «L’emozione – racconta – è stata indescrivibile. Non soltanto per il risultato della sfilata, ma soprattutto per il calore delle persone arrivate anche da fuori Girifalco per assistere all’evento». Una piazza piena. Gli applausi. Gli sguardi del pubblico. E quei 15 abiti finalmente sotto le luci. È in quel momento che il lavoro di un intero anno trova il suo significato. Perché la moda, quando è autentica, non si limita a essere osservata: deve riuscire a trasmettere qualcosa. E Rocco Vitaliano sente di esserci riuscito.