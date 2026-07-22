“La Calabria omaggia Piero Ciampi”: ancora pochi giorni e poi il sogno diventerà realtà.

Grandissima l’emozione di tutti, perché quello che per molti sembrava quasi una follia sta per diventare concreto. Il merito di tutto ciò va, innegabilmente, a Lucia Rango e Chiaffredo Manno: due persone che ci hanno creduto fin dall’inizio e che, nonostante il pessimismo e lo scetticismo di molti, hanno lavorato instancabilmente senza mai avere il minimo dubbio.

Per il momento non intendono rilasciare dichiarazioni, che saranno invece affidate alla conferenza stampa di presentazione.

Tutto ebbe inizio il 28 settembre 2025, quando Lucia e Chiaffredo proposero “Piero Ciampi in Sila, 66 anni dopo”. Una serata magica, in un settembre indimenticabile, resa ancora più speciale dall’incantevole Chiostro Municipale di Taverna e dagli artisti che vi presero parte.

Impossibile non ricordare il commovente racconto di Enrico De Angelis, interrotto soltanto per intrecciarsi con le canzoni di Piero Ciampi, interpretate dalle emozionanti voci di Lucia Rango, Nathalia Sales, Rossella Seno e Jennà Romano. Accanto a loro erano presenti anche Massimiliano Mangoni, presidente del Premio Ciampi, e Antonio Vivaldi, presidente della giuria del Premio Ciampi.

Quel 28 settembre è stato come piantare, in un piccolo angolo della Calabria, il seme di Piero Ciampi. E, proprio come fanno i pazienti contadini, quel seme è stato curato, coccolato e seguito giorno dopo giorno, fino a diventare una giovane pianta.

C'è poi una curiosa coincidenza: facendo bene i conti, il 25 e 26 luglio arriveranno esattamente nove mesi dopo quel 28 settembre. “La Calabria omaggia Piero Ciampi” è quindi il frutto naturale, la creatura nata da quel primo seme rappresentato da “Piero Ciampi in Sila, 66 anni dopo”.

Per festeggiare questa nuova creatura, il 25 luglio, in Sila, presso l'Anfiteatro Silvano Mancuso, e il 26 luglio, a Taverna, nell'Anfiteatro San Sebastiano, si esibiranno alcuni cantautori calabresi che interpreteranno una cover di Piero Ciampi. Con loro sarà presente la Filarmonica Giovanile 2026 del Conservatorio Statale "Saverio Arlia" (già Tchaikovsky). Parteciperanno inoltre Sara Jane Ghiotti, Lorenzo Lepore, Eugenio Sournia, Lucia Rango e Carmine Torchia.

Ci sarà anche un momento dedicato alla poesia con la voce dell'attore Tonino Angeletti e una selezione di fotografie artistiche firmate da Tommaso Le Pera, unanimemente considerato uno dei più grandi fotografi di scena d'Europa.

A Taverna, Città d'Arte, si svolgerà inoltre una piccola ma significativa estemporanea di pittura sul tema “La poesia di Piero Ciampi incontra la pittura di Mattia Preti”. Per l'occasione aderirà, insieme ad alcuni dei suoi allievi, la Scuola di Pittura Realistica di Giovanni e Alessandro Marziano.

Infine, un importante riconoscimento per questa iniziativa è rappresentato dalla concessione del logo del Premio Ciampi – Città di Livorno e di quello di Via del Campo 29 Rosso.

Il Premio Ciampi – Città di Livorno giunge quest'anno alla sua XXIX edizione e la concessione del suo logo costituisce un prezioso omaggio e un significativo riconoscimento alla Calabria. Il logo di Via del Campo 29 Rosso, luogo simbolo legato a Fabrizio De André, è invece conosciutissimo e particolarmente apprezzato da tutti gli estimatori del grande cantautore genovese.