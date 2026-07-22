Ideato da Lucia Rango e Chiaffredo Manno, mai sfiorati da «un piccolissimo dubbio», l'evento ottiene il sigillo del Premio Ciampi Città di Livorno e di Via del Campo 29 Rosso, culla di De André. Appuntamento il 25 e 26 luglio tra Villaggio Mancuso e Taverna

Manca ormai pochissimo a “La Calabria omaggia Piero Ciampi”, l'iniziativa che il 25 luglio e il 26 luglio celebrerà il grande cantautore livornese con due serate dedicate alla sua musica, alla poesia e all'arte. Un progetto nato da un'idea di Lucia Rango e Chiaffredo Manno, «due persone che ci hanno creduto e, sebbene il pessimismo e lo scetticismo di molti, hanno lavorato instancabilmente senza mai avere un piccolissimo dubbio».

I due promotori hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni in questa fase, rinviando ogni commento alla conferenza stampa che accompagnerà ufficialmente l'evento.

Le radici dell'iniziativa affondano nel successo di “Piero Ciampi in Sila 66 anni dopo”, appuntamento organizzato il 28 settembre 2025 nel Chiostro Municipale di Taverna. Una serata che viene ricordata come l'origine di un percorso culturale destinato a crescere.

Tra i momenti più significativi vengono ricordati il racconto di Enrico De Angelis, alternato alle interpretazioni di Lucia Rango, Nathalia Sales, Rossella Seno e Jennà Romano, oltre alla presenza di Massimiliano Mangoni, presidente del Premio Ciampi, e di Antonio Vivaldi, presidente di giuria del Premio Ciampi.

«Quel 28 settembre è come aver gettato, in un piccolo punto della Calabria, il seme Piero Ciampi e, come fanno i pazienti contadini, quel seme è stato curato, coccolato e seguito giorno per giorno fino a diventare una pianticella». Un'immagine simbolica che gli organizzatori collegano anche a una curiosa coincidenza temporale: «Il 25 e 26 luglio saranno esattamente nove mesi da quel 28 settembre. "La Calabria omaggia Piero Ciampi" è il frutto e la creatura naturale e quindi figlio di quel "Piero Ciampi in Sila 66 anni dopo"».

Il programma prevede due appuntamenti: il 25 luglio all'Anfiteatro Silvano Mancuso in Sila e il 26 luglio all'Anfiteatro San Sebastiano di Taverna. Sul palco saliranno diversi cantautori calabresi che interpreteranno brani di Piero Ciampi, accompagnati dalla Filarmonica Giovanile 2026 del Conservatorio statale Saverio Arlia.

Tra gli artisti annunciati figurano Sara Jane Ghiotti, Lorenzo Lepore, Eugenio Sournia, Lucia Rango e Carmine Torchia. Spazio anche alla poesia con l'attore Tonino Angeletti e alla fotografia di scena con le opere di Tommaso Le Pera.

A Taverna, inoltre, si terrà un'estemporanea di pittura dal titolo “La Poesia di Piero Ciampi incontra la Pittura di Mattia Preti”, alla quale parteciperà la Scuola di Pittura Realistica di Giovanni ed Alessandro Marziano con alcuni dei propri allievi.

A suggellare il valore dell'iniziativa è arrivato anche un importante riconoscimento nazionale: la concessione del logo del Premio Ciampi Città di Livorno e di quello di “Via del Campo 29 Rosso”, realtà profondamente legata alla figura di Fabrizio De André. Un riconoscimento che gli organizzatori considerano un prestigioso omaggio alla Calabria e al percorso culturale costruito attorno all'eredità artistica di Piero Ciampi.