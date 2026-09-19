Per l’edizione di quest’anno, La Notte Piccante illuminerà dalle ore 21 la facciata del

Complesso Monumentale del San Giovanni con una spettacolare installazione in

videomapping, trasformando uno tra gli scorci più suggestivi dell’ingresso al centro storico

in una grande scenografia luminosa.



La suggestiva proiezione 3D rappresenterà una cascata di peperoncini, simbolo

indiscusso della manifestazione, che scorrerà sulla facciata all’ingresso del San Giovanni.

Ma la cascata non sarà soltanto un effetto visivo: i peperoncini saranno anche reali e

cadranno materialmente dalla facciata, creando un effetto scenografico in cui realtà e

tecnologia si incontrano. Lo spettacolo aprirà simbolicamente ai passanti la Via del

Peperoncino – il Corso Mazzini – in un gioco di luci, colori, immagini ad alta definizione e

suggestioni dal vivo.



L’installazione è a cura di 0039 Studio, studio creativo e agenzia di comunicazione nato

dall’incontro tra le menti e il talento di giovani professionisti catanzaresi, Lorenzo Ferrara e

Luca Maletta, coadiuvati dal video laser designer Gianni Bruzzese. Il team ha creato un

concept pensato appositamente per La Notte Piccante, nel quale tecnologia e arte si

uniscono all’anima dell’evento.



0039 Studio è specializzato nella produzione di contenuti innovativi per brand ed eventi,

attraverso i quali raccontare storie e identità mediante esperienze visive immersive e

coinvolgenti. Nel corso della propria attività, l’hub ha collaborato con importanti realtà

nazionali e internazionali come Google, Camper, Pantone, Gardaland, Netflix e

Paramount+, distinguendosi per la capacità di coniugare creatività e tecnologia con un

linguaggio visivo capace di intrattenere grandi e piccoli.

Con questa installazione, La Notte Piccante pone ancora una volta il peperoncino al centro

della propria visione, confermandolo come protagonista indiscusso dell’intera kermesse. Il

peperoncino diventa così non soltanto un elemento della tradizione gastronomica, ma un

simbolo identitario capace di racchiudere gastronomia, cultura e storia sociale.



La cascata di peperoncini che attraverserà la facciata del San Giovanni, tra proiezioni e

peperoncini veri, darà un assaggio di ciò che aspetta cittadini e visitatori per le vie del

centro storico in una veste inedita, contemporanea e sorprendente. Tra giochi di luce,

stand enogastronomici dai menù piccanti e installazioni dedicate, l’immagine di Catanzaro

si veste di fuoco, per raccontarsi ancora attraverso l’emblema delle proprie tradizioni.

L’appuntamento è per questa sera, sabato 19 settembre, e per domani, domenica 20

settembre, a partire dalle ore 21. Da quel momento in poi, la facciata del Complesso

Monumentale del San Giovanni diventerà lo spazio di una suggestiva esperienza visiva

immersiva nell’atmosfera de La Notte Piccante, con la cascata di peperoncini che

prenderà vita tra immagini proiettate e elementi reali.