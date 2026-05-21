Un bellissimo ritorno sul palco lametino: Andrea Di Castro torna a Lamezia Terme con il suo ultimo spettacolo Cromosoma X. Un doppio ritorno dato che la serata targata Stand Up Lamezia, in collaborazione con B&B San Carlo, si terrà al Birrificio Lametus Beer Co. (in via G. Fortunato 13), venerdì 22 maggio alle ore 21.45 con ingresso gratuito.

Di Castro si era infatti già esibito due anni fa proprio presso il Birrificio Lametus con Qualcosa è andato storto portando la una comicità graffiante e allo stesso tempo razionale. Con Cromosoma X, lo stand upper e sceneggiatore, vincitore nel 2021 del Premio Massimo Troisi come miglior attore comico, affronta una tematica comune e che spesso spaventa: diventare genitori, sì o no? «e che genitori saremmo e cosa insegneremmo a quest’ipotetica e sfortunata creatura? – si legge all’interno della sua presentazione. Un monologo comico che si fa dialogo tra un padre e un figlio che forse non nascerà mai. Un bambino immaginario e senza genere che, ingenuamente, si fa metafora dell’umanità tutta, concentrandosi su quello che tutti abbiamo in comune: cercare di restare a galla».

Tra le canzoni di Tiziano Ferro e l’importanza dell'olio extra vergine d’oliva, il tutto è “condito” con un’ottima dose di cinismo e di surrealismo, quanto basta per rendere spettatrici e spettatori consapevoli della risata e dell’ironia della vita. Che riguarda tutti.

«Siamo felici di ritornare dove tutto è iniziato, dove Stand Up Lamezia ha iniziato, ovvero al Birrificio Lametus - spiega il direttore artistico Antonio Molinaro che, grazie anche alle varie collaborazioni con le altre realtà associazionistiche della città, ha avviato il progetto Stand Up Lamezia nato nel 2023. È un piacere ospitare nuovamente Andrea Di Castro, che ci aveva già portato il suo primo spettacolo e che, quindi, ci ha riscelto. È bellissimo come i rapporti lavorativi si trasformino in amicizia e ci auguriamo che le persone partecipino come sempre numerose. Abbiamo già una nuova data che darà inizio alla stagione estiva, ovvero il 5 giugno. Non ci fermiamo e ringraziamo di cuore il Santo Bevitore per aver ospitato la stagione invernale».

Nella serata di venerdì 22, oltre ad annunciare il prossimo appuntamento previsto per il 5 giugno, verrà anche svelato il nome del prossimo ospite. Stand Up Lamezia non si ferma continuando a intraprendere questa strada fatta di divertimento, risate e voglia di stare insieme.