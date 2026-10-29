L’iniziativa si inserisce negli eventi di “Autunno in Festa” che si svolgeranno nei giorni fra il 31 ottobre ed il 7 novembre (programmi e locandine sulle pagine social dell’Associazione) e sarà preceduta, per tutta la giornata di domenica da altri eventi di grande interesse



Domenica 1° novembre alle ore 17,30 si svolgerà all’Antico Mulino delle Fate di Lamezia Terme un incontro regionale sulla tutela del territorio in Calabria coordinato dall’avvocato e scrittore Francesco Bevilacqua e che vedrà coinvolti i rappresentanti di alcune fra le più importanti associazioni locali che da tempo si battono contro il proliferare selvaggio dei parchi eolici e contro la piaga degli incendi.

Interverranno fra gli altri: Serena Gazzaneo del “Comitato Cittadino per la Tutela del Territorio e contro gli Incendi” che opera nell’alto Tirreno cosentino, Oreste Montebello del “Coordinamento Regionale Controvento” attivo in tutta la Calabria, Angela Maida di Italia Nostra Soverato-Guardavalle, Antonio Calafati del noto cammino “Coast to Coast” ideato da Calabria Trekking, Vincenzo Griffo dell’“Associazione Contadini di Maierato”. Nell’incontro si farà il punto su tutte le istanze e le azioni che provengono dai cittadini attivi, in Calabria, nella cura del paesaggio, delle comunità, dei paesi, dei territori costieri e di quelli della aree interne in questi anni presi di mira, fra molto altro, dagli incendiari e dalle multinazionali dell’eolico selvaggio.

L’iniziativa si inserisce negli eventi di “Autunno in Festa” organizzati dall’“Associazione Antico Mulino delle Fate” che si svolgeranno nei giorni fra il 31 ottobre ed il 7 novembre (programmi e locandine sulle pagine social dell’Associazione)e sarà preceduta, per tutta la giornata di domenica da altri eventi di grande interesse: prima, durante e dopo l’incontro, “Anima e Natura”, mercato artigianale e visite guidate al Bosco delle Fate ed al mulino; dopo l’incontro, alle 18,30, concerto di Angelica Perri, la cantautrice calabrese vincitrice, appena dieci giorni fa, del “Premio Andrea Parodi” a Cagliari, ed alle 19,30 performance teatrale “La Terra dei Santi” di Chiara Pavoni.