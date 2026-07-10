Entra nel vivo l’estate e, a Montepaone, questa sarà accompagnata da una serie di eventi che coinvolgeranno la popolazione, organizzati da Anutel, Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, presso la propria sede del comune del catanzarese. Il programma è partito il primo luglio, con la visita dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato da parte dei bambini, i quali sono stati impegnati in un laboratorio di Anutel Park.

La serata del 4 luglio è stata dedicata all’osservazione delle stelle, con l’evento “Viaggio tra le galassie”, che sarà riproposto nelle serate del 18 luglio e del 10 agosto, in occasione della “Notte di San Lorenzo”. Questi eventi hanno visto e vedranno la partecipazione dell’astrofilo Simone Servello e del prof. Paolo Lagani del Gruppo Vega del Liceo Scientifico di Soverato. Nella programmazione estiva sono anche previste due serate dedicate al cinema per bambini, con la proiezione del film Disney “Coco” alle ore 18:00 dell’11 luglio, e del film “Ratatouille” nel pomeriggio del 6 agosto, sempre alle ore 18:00.

La programmazione estiva sarà arricchita da tre serate dedicate alla lettura, grazie alla collaborazione della casa editrice “Rubbettino Editore”. Nel tardo pomeriggio del 25 luglio verrà presentato il volume “Calabria Esotica”, alla presenza di Francesco Bevilacqua, autore che, nei suoi lavori, ha dato ampio spazio alla descrizione della regione. La serata del 5 agosto vedrà la presentazione del volume “All Inclusive” alla presenza di Massimo Felice Nisticò, Chirurgo Urologo con una spiccata vena artistico-letteraria.

L’ultima serata dedicata alla lettura sarà quella del 25 agosto, in cui verrà presentato il libro “Una Luce Abbondante”, con la partecipazione dell’autrice Sonia Serazzi.

Il primo agosto la giornata sarà interamente dedicata all’arte. Dalle 8:30 fino alle 18:00 avrà luogo il “Concorso di pittura estemporanea”. Alle 19:00 ci sarà l’incontro col maestro ceramista Gennarino Condurso che mostrerà dal vivo il processo di creazione delle sue opere. La giornata si concluderà con la premiazione dei vincitori del concorso. In questa serie di eventi ci sarà anche spazio per la musica nella serata del 3 agosto, con il concerto del Coro di Voci Bianche della Scuola Primaria di Montepaone Lido, accompagnato da una piccola orchestra. A concludere il programma estivo, il 28 agosto verrà proiettato il documentario “Benvenuti a Gasperina”, prodotto dalla Scuola Primaria di Gasperina.

Un programma ricco e variegato che dimostra come Montepaone sappia valorizzare il proprio territorio anche d'estate, offrendo alla comunità e ai visitatori occasioni di cultura, arte e svago per tutta la stagione.