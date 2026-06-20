Catanzaro riaccoglie Nuvola Comics, il festival del fumetto, del gioco e dell’arte che fino a domenica 21 giugno avrà sede all’interno del Complesso Monumentale del San Giovanni. Un ritorno atteso che segna l’avvio della terza edizione, inaugurata venerdì mattina con un incontro informale alla presenza del direttore artistico Emiliano Lamanna, del sindaco Nicola Fiorita, dell’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi e del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro Virgilio Piccari. E ancora per l'amministrazione comunale erano presenti l'assessore al Turismo Vincenzo Costantino e il presidente del consiglio comunale Gianmichele Bosco.

Un’edizione che trova ispirazione nel fumetto popolare italiano da edicola, senza perdere il legame con il territorio come punto di riferimento culturale e simbolico: un’identità che trova uno dei suoi snodi più significativi proprio nell’omaggio a Mimmo Rotella, artista catanzarese tra i più influenti del Novecento, ricordato nel ventennale della scomparsa.

Ad accogliere il pubblico della terza edizione di Nuvola Comics è stata anzitutto la sorpresa di Nuvola Expo, l'esposizione allestita negli spazi museali del Complesso Monumentale del San Giovanni. Sei sezioni che raccontano alcune delle voci più interessanti del fumetto contemporaneo e della cultura pop: dal mito intramontabile di Diabolik, reinterpretato da Riccardo Nunziati, alle tavole originali di Paolo Bacilieri e Vincenzo Filosa, passando per le visioni di Luca Raimondo, il segno di Alessandro Giordano e l'universo cyberpunk di Burton, la serie firmata da Green Moon Comics.

A chiudere il percorso espositivo è l'opera realizzata da Antonio Iannizzi, studente del corso di Pittura dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che i visitatori di oggi hanno potuto incontrare al lavoro davanti alla sua tela, impegnato negli ultimi ritocchi con il pennello ancora intinto di rosso. Il lavoro, dal titolo “Lungo addio”, rende omaggio ai quarant'anni editoriali di Dylan Dog e rappresenta il contributo dell'Accademia a un'edizione che pone il fumetto popolare italiano al centro della propria riflessione culturale. Intanto, già dalle prime ore della mattina, avevano preso il via le attività laboratoriali e le iniziative diffuse del Villaggio della Nuvola.

A rimarcare la crescita della manifestazione è stato il sindaco Nicola Fiorita: «Il progetto continua a crescere e si afferma a livello nazionale. La città può godersi questa iniziativa che, da appassionato di fumetti, amo particolarmente. Siamo contenti della continuità del progetto».

Nel suo intervento, Virgilio Piccari ha sottolineato il valore culturale raggiunto dalla manifestazione: «È un momento in cui le coscienze di questa città si sono avvezzate al linguaggio che la cultura può produrre, tra cui sorrisi e condivisione. Bisogna riconoscere a questo festival la capacità di coinvolgere autori dello scenario internazionale. È significativo l'omaggio a Mimmo Rotella. La denominazione Nuvola fa pensare al tentativo di raccontare gli sbalzi prodotti dal vento, capaci in questa terra di disallineare gli scenari di un paesaggio che cambia ogni giorno e che, in conclusione, viene percepito come un estremo atto di bellezza».

Dal canto suo l'assessore alla Cultura Donatella Monteverdi ha invece evidenziato il ruolo sociale del festival all'interno della programmazione culturale cittadina: «Una struttura di iniziative ed eventi pensata per recuperare spazi di socialità. In questo Nuvola è un punto di eccellenza perché mette insieme famiglie, bambini, giovani e meno giovani. È un modo per ritrovarsi prima ancora che per far vedere delle cose. Fa parte di un progetto più generale che mette insieme una serie di risorse».

Con l’apertura della mostra, il dialogo tra autori e pubblico nell'arco del pomeriggio e un’ampia partecipazione alle attività del Villaggio della Nuvola, la prima giornata del festival ha confermato fin da subito la capacità di Nuvola Comics di trasformare il Complesso del San Giovanni in uno spazio vivo di incontro tra linguaggi, generazioni e immaginari della cultura pop.

Un avvio che prepara ora il passaggio a una seconda giornata particolarmente significativa, interamente attraversata dal filo rosso della memoria e dedicata a Mimmo Rotella, nel ventennale della sua scomparsa.



Il programma di oggi

Sabato 20 giugno il festival si espande oltre gli spazi del San Giovanni per entrare in città: alle ore 10 è in programma la “Passeggiata Pop”, un itinerario a piedi sulle tracce dell’artista catanzarese. Il percorso prende avvio da Piazza Mimmo Rotella, la porzione di Piazza Matteotti che dal 2015 porta il suo nome e ospita pannelli dedicati alla sua opera, per poi proseguire lungo Corso Mazzini, dove si incontra l’intervento murario sulla facciata del Palazzo delle Poste Centrali. La conclusione è nel cuore del centro storico, in vico dell’Onda, con l’arrivo alla Casa della Memoria, inaugurata dallo stesso Rotella nel 2005 e dedicata alla madre modista. A guidare il percorso sarà la guida turistica Linda Verre, da anni impegnata nello studio dell’eredità culturale dell’artista.

Sempre in mattinata, il Chiostro del San Giovanni ospita “Mattoncini tra le Nuvole”, laboratorio realizzato in collaborazione con UNICEF Catanzaro e curato da AleBrick. Un’attività pensata per bambini e famiglie che mette al centro il gioco come diritto e strumento educativo, in linea con le campagne promosse da UNICEF Italia.

Nel corso della giornata proseguono le attività del Villaggio della Nuvola con i laboratori Grafite Lab Superhero, gli spazi dedicati al manga e le aree gioco, mentre la Terrazza continua a essere punto di incontro con il Comics Kitchen & Beer e il Bar del Fumetto.

Il pomeriggio si apre alle ore 16 con l’incontro “La storia del rock a fumetti”, dedicato al dialogo tra musica e narrazione disegnata. Protagonisti Enzo Rizzi ed Eugenio Pullano, in conversazione con Andrea Mazzotta. Alle ore 17 il focus si sposta su uno dei simboli assoluti del fumetto popolare italiano: Diabolik, protagonista dell’incontro “Diabolik a Catanzaro”, con Riccardo Nunziati, disegnatore in forze alla casa editrice Astorina che ha lavorato a 17 albi della serie inedita di Diabolik e a vari numeri di Grande Diabolik, affiancato da Virgilio Piccari e Luca Viapiana.

La chiusura della parte culturale è affidata alle ore 18 a “Domenico Rotella detto Mimmo”, una prima assoluta firmata da Daniel Cundari, poeta e performer, che dedica al maestro un lavoro inedito tra parola, poesia e performance dal vivo, restituendo una lettura contemporanea della sua figura e della sua eredità artistica.

Dalle 18 torna l’AperiComics, mentre dalle 19 la Terrazza si trasforma in spazio musicale con il DJ set di Pazz Musicbureau, accompagnando il pubblico fino alla sera.