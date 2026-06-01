C'è chi continua a dare volto a uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano. Chi costruisce ponti tra Calabria, Milano e Giappone. Chi trasforma la letteratura noir in immagini e chi, invece, fa dialogare tavole disegnate e chitarre elettriche. La terza edizione di Nuvola Comics comincia a svelare i suoi protagonisti e lo fa annunciando quattro nomi che raccontano, ciascuno a modo proprio, la straordinaria varietà del fumetto contemporaneo: Riccardo Nunziati, Vincenzo Filosa, Paolo Bacilieri ed Enzo Rizzi saranno tra gli ospiti del festival che tornerà ad animare Catanzaro dal 19 al 21 giugno 2026.

Tra i primi annunci spicca quello di Riccardo Nunziati, diventato negli anni uno dei disegnatori di riferimento di Diabolik. Per Astorina ha firmato quindici albi della serie inedita del Re del Terrore e numerose edizioni speciali del Grande Diabolik, curandone sia le storie sia le copertine.

Un lavoro che pone una domanda affascinante: come si riesce a raccontare lo stesso personaggio per decenni senza tradirne l'identità e senza ripetersi? È una delle sfide che Nunziati affronta quotidianamente dando nuova vita a un'icona che ha attraversato oltre sessant'anni di storia italiana, trasformandosi da fumetto rivoluzionario a simbolo culturale riconosciuto anche fuori dalle pagine stampate. La sua attività, infatti, supera i confini dell'editoria: dalla mostra "Diabolika" al Museo del Cinema di Torino ai progetti realizzati con Poste Italiane, fino al murale dedicato a Diabolik ad Addis Abeba in collaborazione con il Ministero degli Esteri.

Un ritorno particolarmente atteso è poi quello di Vincenzo Filosa, ormai considerato uno degli ambasciatori di Nuvola. L'autore aveva già lasciato il segno aggiudicandosi la prima edizione del “Premio Gianni De Luca” e firmando il manifesto della seconda edizione e torna a Catanzaro con il suo nuovo lavoro, "Bob 84 – L'insostenibile", pubblicato da Panini Comics. Filosa rappresenta una delle voci più originali del fumetto italiano contemporaneo. Nei suoi lavori convivono la Calabria delle origini, la Milano che lo ha accolto e il Giappone che continua a influenzarne la ricerca artistica. Un intreccio di geografie culturali che trova espressione in un linguaggio capace di muoversi tra noir italiano e manga underground, tra tradizione occidentale e suggestioni del gekiga giapponese.

A Nuvola si parlerà anche di questo: di come il fumetto possa diventare uno spazio di dialogo tra mondi apparentemente lontani.

Se Filosa costruisce ponti culturali, Paolo Bacilieri continua invece a esplorare il rapporto tra fumetto e letteratura. Considerato tra i più importanti autori italiani contemporanei, arriverà a Catanzaro con "Traditori di tutti", pubblicato da Oblomov Edizioni nel 2025 e dedicato all'universo narrativo di Giorgio Scerbanenco. Attraverso la figura dell'investigatore Duca Lamberti, Bacilieri riporta il lettore dentro una Milano anni Sessanta fatta di ombre, inquietudini e umanità. Una città che nelle sue tavole non è semplice sfondo, ma presenza viva e pulsante, protagonista al pari dei personaggi. Il suo tratto cinematografico e la capacità di reinterpretare i grandi classici della narrativa italiana rappresentano una delle testimonianze più interessanti di come il fumetto continui a dialogare con altre forme artistiche senza perdere la propria identità.

E proprio dalle contaminazioni nasce anche il lavoro di Enzo Rizzi, quarto nome annunciato per Nuvola Comics 2026. Autore di Heavy Bone, il serial killer di rockstar diventato un piccolo cult nel panorama fumettistico, Rizzi porta avanti da anni una ricerca che fonde musica e narrazione disegnata.

Al festival presenterà "La Storia del Rock a fumetti", nuova edizione aggiornata di due opere che hanno contribuito a raccontare decenni di cultura musicale attraverso il linguaggio delle nuvole parlanti. Tra riff, concerti, miti e leggende del rock, il suo lavoro dimostra come il fumetto possa diventare anche strumento di divulgazione culturale, capace di raccontare la storia della musica mantenendo intatta la forza dell'immaginazione visiva.

Quattro autori diversi per stile, percorso e sensibilità, ma accomunati dalla capacità di utilizzare il fumetto come linguaggio aperto, capace di dialogare con il cinema, la letteratura, la musica e l'arte contemporanea. È da qui che riparte il viaggio di Nuvola Comics. E se questi sono soltanto i primi nomi annunciati, la terza edizione del festival catanzarese promette ancora una volta di trasformare la città in uno dei punti di riferimento del fumetto italiano.