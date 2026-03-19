L'obiettivo è quello di stimolare creatività, imprenditorialità e didattica innovativa con il coinvolgimento degli studenti dei corsi di Economia in una sfida progettuale dedicata allo sviluppo dell’imprenditorialità e di idee

«La collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’UMG di Catanzaro e la start-up Infusi di Calabria per l’iniziativa denominata Zestiny è un esempio concreto e positivo di come possa sostanziarsi il rapporto tra università e territorio». Lo scrive in una nota l’assessora alla cultura Donatella Monteverdi commentando il progetto nato dal DiGES, coordinato dalla professoressa Maria Colurcio, con lo scopo di stimolare creatività, imprenditorialità e didattica innovativa e che coinvolgerà gli studenti dei corsi di Economia in una sfida progettuale dedicata allo sviluppo dell’imprenditorialità e di idee e soluzioni per il lancio di una nuova bevanda ispirata alle eccellenze botaniche calabresi e si svolgerà attraverso workshop, momenti formativi e lavoro in team.

«Siamo consapevoli – aggiunge Monteverdi – che il nostro territorio necessita di dialogo tra i diversi attori dello sviluppo, anche per costruire intorno alle nostre risorse, materiali e intellettuali, il giusto clima di fiducia nel futuro da parte soprattutto delle giovani generazioni. È, questa, una consapevolezza che per fortuna si è fatta strada in anni recenti ma che necessita di ogni sforzo utile a fortificare quella rete che possa produrre risultati concreti e duraturi nel tempo. Il progetto tra il DiGES e Infusi di Calabria, che attraverso la didattica innovativa mira ad avvicinare gli studenti alle dinamiche reali del contesto imprenditoriale – conclude l’assessora – risponde proprio a questa esigenza; va nella direzione giusta, rafforzando la sinergia tra attori diversi per connettere formazione, innovazione e sviluppo territoriale».