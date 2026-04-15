Tutto pronto per l’iniziativa "Vieni e vivi Squillace – Primavera 2026”, in programma nelle giornate di domenica 26 aprile e domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 21

Sarà una primavera all’insegna della valorizzazione del territorio quella che attende Squillace, con due appuntamenti pensati per rilanciare il centro storico e attrarre visitatori da tutta la regione. Il Comune ha infatti promosso l’iniziativa “Vieni e vivi Squillace – Primavera 2026”, in programma nelle giornate di domenica 26 aprile e domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 21.

L’obiettivo è chiaro: restituire centralità al borgo antico, trasformandolo in un luogo vivo, accogliente e capace di coniugare cultura, tradizione e intrattenimento. Un’iniziativa rivolta in particolare alle famiglie, invitate a trascorrere un’intera giornata tra vicoli, monumenti e attività diffuse.

Tra i punti di forza dell’evento, l’apertura delle botteghe artigiane con i laboratori di ceramica, elemento identitario della città, che per l’occasione uscirà anche dagli spazi tradizionali per animare la piazza con dimostrazioni dal vivo e attività aperte a grandi e piccoli. Un modo per avvicinare il pubblico a una delle eccellenze più rappresentative del territorio.

Non mancheranno i percorsi culturali, con monumenti aperti e visite guidate, affiancati dal progetto “arte in cammino”, pensato come un museo diffuso tra le strade del borgo. Parallelamente, spazio anche al divertimento con l’area “Bimbi in borgo”, che proporrà giochi, musica e intrattenimento dedicato ai più piccoli.

Nel pomeriggio, il trenino turistico accompagnerà i visitatori lungo un itinerario tra storia e panorami, offrendo un’esperienza suggestiva e accessibile a tutti. A completare il programma, spettacoli di magia, cabaret e animazione: il 26 aprile è previsto uno show di illusionismo, mentre il 10 maggio sarà la volta dello spettacolo “Nevis & Asya”, tra effetti speciali e momenti di intrattenimento.

Durante entrambe le giornate resteranno aperti anche ristoranti e bar del borgo, per offrire ai visitatori un’esperienza completa all’insegna del gusto e della tradizione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di promozione turistica sostenuto dal Piano Azione Coesione e dalla Regione Calabria, con l’intento di incentivare la permanenza nel territorio anche solo per una giornata. Un invito, come recita lo slogan dell’evento, a “scegliere di restare”, riscoprendo il valore dei borghi storici e delle loro tradizioni.