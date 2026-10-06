Tra sapori genuini, musica e tanta partecipazione, la comunità si è riunita il 4 ottobre per celebrare l'eccellenza della propria tradizione agricola e gastronomica. Presente all’iniziativa anche lo Chef T’appatumi

Chiamarla “festa” è corretto, ma non del tutto completo. L'appuntamento con la "Festa dell’Olio", tenutasi lo scorso 4 ottobre, si è rivelato un trionfo di identità, tradizione e senso di appartenenza, regalando alla comunità di Vallefiorita un'intensa serata all’insegna della convivialità, della cultura gastronomica e dell'aggregazione popolare. Per dirla con le parole del sindaco Salvatore Megna: «Più che una festa, è la celebrazione della nostra identità strettamente legata alla tradizione agricola» e ne approfitta per lanciare un appello alle istituzioni sulla difficile situazione che sta affrontando tutto il comparto agricolo causa caro carburante.

Il comune di Vallefiorita, da tempo inserito nel prestigioso circuito nazionale delle “Città dell’Olio”, ha scelto la villa comunale e l’antistante piazza De Gasperi per celebrare una delle eccellenze indiscusse del proprio territorio: l'olio extravergine d'oliva. Fin dal tardo pomeriggio, l'atmosfera si è scaldata grazie al calore e all'entusiasmo dei cittadini accorsi per condividere il piacere dello stare insieme, riaffermando il valore profondo delle proprie radici rurali e la gratitudine per i frutti della terra. Al centro dell'iniziativa, promossa dal Comune con il prezioso contributo di Rosita Misdea e della Pro Loco che si è impegnata attivamente nella realizzazione dei banchetti, c’è stato sicuramente il gusto dell’assaggio, ma anche quello dell’apprendimento.

A dare valore aggiunto alla dimensione gastronomica dell'evento ci ha pensato la passione di Francesco Messina - il simpatico chef conosciuto sui social come “T'appatumi” e conduttore del format Ami, Sogni e… T’appatumi su LaC Tv - che ha trasmesso la memoria della cucina tradizionale tramite una narrazione accorata e a prova di bambino. I bimbi, infatti, hanno dapprima assistito alla dimostrazione culinaria dello chef, per poi affiancarlo nella preparazione. «Quando vado nelle scuole, non mi aspetto di toccare il cuore di tutti i ragazzini. Ma se anche riuscissi ad avvicinarne alla cucina uno solo per ogni istituto visitato, per me sarebbe già una grande vittoria» confida al pubblico lo chef, che da anni porta avanti il valore didattico della cucina condividendo la sua passione con i più piccoli e con i “ragazzi speciali”.

A fare da contagioso sottofondo è stata, infine, la travolgente carica di musica dal vivo offerta dai Taranta Sound, i quali hanno riempito la serata di ritmo. Tra sapori genuini, nozioni preziose, buona tavola e note di festa, Vallefiorita ha dimostrato ancora una volta come la passione per le proprie tradizioni sia il collante più forte per far battere all'unisono il cuore di un'intera comunità. L'evento lascia un segno profondo, ma potrebbe essere solo l'inizio: visto il successo, Chef T’appatumi potrebbe tornare presto a Vallefiorita per nuove ed entusiasmanti iniziative in cui amare, sognare e…“appatumarci” tutti insieme!