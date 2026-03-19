I giovani volontari della Pro Loco sono nel pieno dei preparativi, impegnati nell’allestimento degli spazi e nella cura di ogni dettaglio per garantire la migliore accoglienza possibile a residenti e visitatori. L'obiettivo è chiaro: far rivivere le usanze di una volta in un clima di gioia collettiva

Il cuore di Vallefiorita torna a battere nel segno della tradizione e della convivialità. In occasione della Festa di San Giuseppe e della Festa del Papà, la comunità si ritroverà questa sera in Piazza Matteotti per un appuntamento che unisce fede, identità locale e piacere dello stare insieme. I giovani volontari della Pro Loco di Vallefiorita sono già nel pieno dei preparativi, impegnati nell’allestimento degli spazi e nella cura di ogni dettaglio per garantire la migliore accoglienza possibile a residenti e visitatori. L'obiettivo è chiaro: far rivivere le usanze di una volta in un clima di gioia collettiva.



L'evento prenderà il via alle ore 18:30 con la celebrazione della Santa Messa, un momento di raccoglimento spirituale dedicato al Santo Patrono della famiglia. A seguire, dalle ore 19:30, l’attenzione si sposterà sul versante gastronomico con l’apertura della sagra in piazza.

Protagonisti assoluti della tavola saranno i piatti tipici della ricorrenza: Pasta e ciciri, le Zeppole di San Giuseppe ed il vino locale. Ad allietare la serata sarà il cantastorie Andrea Bressi. A patrocinare l'evento è il comune di Vallefiorita con la collaborazione della Parrocchia San Sergio e soci.