L’attrice americana sarà anche protagonista di una conversazione d’autore. Nel corso della kermesse verrà proiettato il suo film “la dea del successo”. Icona culturale di fama internazionale, vanta una carriera di successo nel cinema, nella televisione e nelle arti

Sarà l'attrice statunitense Sharon Stone a ricevere la prestigiosa colonna d’oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival 2026, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte, dedicato alle opere prime e seconde e agli autori emergenti che si terrà a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto.

A Soverato l'attrice – candidata al Premio Oscar nel 1996 per Casinò e vincitrice per lo stesso film del Golden Globe, riceverà la Colonna d’Oro realizzata dal Brand GB Spadafora e sarà protagonista di una conversazione d'autore moderata dalla giornalista Silvia Bizio. In suo onore, sarà proiettato al Festival il film La dea del successo (The Muse), diretto nel 1999 da Albert Brooks che racconta di uno sceneggiatore hollywoodiano, che, licenziato dal giovane direttore degli studios per i quali lavora perché ha esaurito la sua "vena" creativa, stringe un patto con una vera Musa, arrivata a Hollywood direttamente dall'Olimpo.

Attrice, produttrice e icona culturale di fama internazionale, Sharon Stone vanta una carriera di successo nel cinema, nella televisione e nelle arti. Salita alla ribalta mondiale con le sue indimenticabili interpretazioni in Basic Instinct e Casinò, si è rapidamente affermata come una delle attrici più affascinanti e versatili di Hollywood. La sua filmografia riflette il suo impegno nell'affrontare ruoli complessi che le hanno portato il riconoscimento della critica.

I suoi lavori più recenti continuano a riflettere questa versatilità e con la sua interpretazione nella serie di successo Euphoria, in onda attualmente su Sky, ha conquistato una nuova generazione di pubblico. Sharon Stone è ampiamente rispettata anche per il suo impegno nel sociale. È stata attivamente coinvolta in iniziative globali per la salute, in particolare con la sua lunga collaborazione con amfAR (Fondazione per la Ricerca sull'AIDS).

Fervente sostenitrice dei diritti delle donne, dell'uguaglianza e dell'accesso all'assistenza sanitaria, continua a usare la sua notorietà per amplificare le voci sottorappresentate e sostenere un cambiamento sociale significativo. L’attrice coltiva da sempre la passione per le arti visive. Pittrice fin da bambina, ha deciso recentemente di condividere con il pubblico le sue opere profondamente personali ed espressive.

Per molti, rimane l'ultima "Movie Star". Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonna d'Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.