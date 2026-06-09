A Borgia i luoghi del quotidiano diventano spazi di narrazione, confronto e memoria collettiva grazie al progetto “ Borgia Community Hub – le Piazze Parlanti “ promosso dal Comune di Borgia – Assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 - Az. 6.8.3 erogate tramite l'Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”. Nell'ultimo appuntamento in programma a Palazzo Mazza è stato l'eurparlamentare ed ex sindaco di Riace Mimmo Lucano a raccontarsi senza filtri nel corso dell'incontro "coscienza civile e momoria condivisa".



«Abbiamo invitato Mimmo Lucano perché comuque, a prescindere dall'appartenenza politica - ha spiegato il primo cittadino Elisabeth Sacco - più volte quando si parla di coscienza, nel suo mandato da sindaco, ha portato avanti un modello sociale e di inclusione di cui si è parlato in tutta Europa». Più volte nel corso del suo intervento Lucano sollecitato dalle domande della giornalista Simona Musco , ha fatto riferimento al modello Riace che ha trasformato l'arrivo dei rifugiati in una risorsa per la comunità. «Cerco sempre motivazioni lungo il percorso, perché rimane qualcosa di importante per la mia vita, anche se la vera realtà non è stata raccontata. E allora appuntamento dopo appuntamento, porto questa narrazione: non ho altro da proporre se non quello che mi è accaduto, la storia che ho vissuto. Non sono solo teorie, ma è una storia vera, autentica, che ha riguardato tante persone, che ha riguardato tante domande anche diverse. Una fra tutte è la questione della migrazione, una questione importante che divide la politica. Basta uno che dice due parole, "remigrazione" ad esempio, per portare ai massimi livelli il consenso politico. E io praticamente rappresento l'opposto di questo».

Amaro poi il commento sulla sua decadenza da sindaco : «io questa parola non avrei mai voluto pronunciarla. Però dopo quello che mi è accaduto, per effetto della legge Severino, ho sempre di più la consapevolezza che c'è il tentativo di neutralizzare il messaggio che veniva da Riace, un messaggio che non solo è l'esatto opposto della remigrazione, ma è anche un messaggio che riguarda valori più importanti, valori universali. E questo mi dà grandi motivazioni per continuare perché ognuno di noi, nel suo piccolo, deve fare la sua parte in un momento in cu il mondo è dominato da scenari di guerra, da scenari di odio. Credo che sia uno dei periodi più drammatici della storia dell'umanità».



In qualità di eurodeputato, l'impegno principale di Mimmo Lucano resta la difesa dei diritti umani , l'accoglienza e la costruzione di un modello di solidarietà alternativo per i migranti dà: «quello che più mi coraggio è l'attivismo politico che nasce dalla base, che nasce dai rapporti umani, dalla straordinarietà che questa storia ha rappresentato. E come se un piccolo comune, un piccolo borgo semi-abbandonato della Calabria, abitato dagli ultimi resistenti, braccianti, abbia lanciato una sfida al mondo che oggi trasmette messaggi, questi sono i messaggi dello strapotere, dell'imperialismo americano, della società, del neoliberismo».