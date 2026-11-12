Soddisfazione dal presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco: «Un segnale concreto di attenzione alle famiglie e al valore sociale della maternità, per una mobilità davvero inclusiva e a misura di cittadino»

Anche Catanzaro avrà i suoi parcheggi rosa. La Giunta comunale ha infatti approvato l'istituzione degli stalli riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni di età, introducendo uno strumento pratico per agevolare la mobilità quotidiana delle famiglie.

Sull’iniziativa interviene con soddisfazione il presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, che rivendica l’impegno condiviso con l’Amministrazione su questo fronte: «Esprimo il mio compiacimento per la decisione della Giunta – dichiara Bosco – perché riconosce il valore sociale e collettivo della maternità e traduce in un’azione tangibile l’attenzione che le istituzioni devono riservare alle esigenze delle famiglie. I cosiddetti “Permessi rosa” non rappresentano soltanto una facilitazione negli spostamenti quotidiani, ma anche un segnale di sensibilità e vicinanza verso chi affronta una fase particolarmente importante e delicata della propria vita».

Secondo il presidente dell'Aula, rendere gli spazi urbani più accessibili e accoglienti è la chiave per costruire una città inclusiva e attenta ai bisogni reali della comunità. «Agevolare la mobilità delle donne in gravidanza e dei genitori con bambini piccoli significa promuovere una cultura della solidarietà, del rispetto e della condivisione degli spazi pubblici – conclude Bosco –. Questa decisione segna un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e a misura di famiglia, dimostrando come le politiche pubbliche possano tradursi in interventi concreti, capaci di rispondere alle necessità di tutti i giorni».