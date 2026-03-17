La consigliera comunale è tra le prime firmatarie del documento. «I prossimi tre anni saranno cruciali, ci metteremo al lavoro con solerzia»

«Con l’approvazione dell’emendamento al bilancio approvato in Consiglio comunale, Agenda Urbana del capoluogo entra nella sua piena operatività». Lo scrive in una nota la consigliera comunale Daniela Palaia.

«Come prima firmataria del provvedimento passato in aula, desidero esprimere tutta la mia soddisfazione e il mio ringraziamento ai colleghi che hanno condiviso con me, sottoscrivendo l’emendamento e poi votandolo, la necessità e l’urgenza di bruciare i tempi rispetto alla convenzione sottoscritta con la Regione e che con l’approvazione del documento contabile si è tradotta nella concreta disponibilità delle risorse da investire.

Agenda Urbana per le annualità 2020/2027, nella declinazione programmatica e progettuale della nostra Amministrazione, sarà una delle leve principali su cui agire per lavorare sul centro storico e le iniziative a esso dedicate, come gli incentivi per le nuove attività o l’ospitalità diffusa.

I tre anni che verranno, sui quali il bilancio spalma le risorse disponibili, saranno dunque cruciali e noi ci metteremo al lavoro con la stessa solerzia adottata fin qui, consapevoli che gli strumenti a nostra disposizione percorrono un iter definito e che coinvolge una pluralità di Istituzioni. L’impegno con la città era di fare presto, almeno per quanto concerneva il ruolo del Comune. Lo abbiamo assolto fin qui e ci accingiamo a fare altrettanto nei mesi che verranno.