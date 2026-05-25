Occhi puntati sulle sfide di Reggio e Crotone in una tornata che vale come stress test per gli equilibri politici sui territori. Restano da decidere 67 verdetti. Dalle 14,45 il nostro speciale con collegamenti da tutta la Calabria
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Si riparte dal dato dell’affluenza alle 23 – un dato attorno al 47% - e da dieci sindaci eletti già alla fine del primo giorno delle Comunali. Per il resto bisognerà attendere oggi dopo lo spoglio che inizierà alle 15 e che LaC Tv seguirà con uno speciale dalle 14,45.
Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli italiani chiamati alle urne. Si vota in 894 comuni italiani, compresi 18 capoluoghi di provincia, per eleggere sindaci e rinnovare i consigli comunali.
I seggi resteranno dalle 7 alle 15 di oggi. Nei comuni superiori ai 15 mila abitanti, l’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno.
Complessivamente sono 6.624.575 gli elettori coinvolti in questa tornata elettorale, distribuiti in 661 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali.
Calabria, 77 comuni al voto
In Calabria sono 77 i comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare i consigli comunali Dopo l’elezione dei primi sette sindaci (candidati in solitaria ad Acquaro, Amaroni, Montepaone, Monterosso Calabro, Santo Stefano d’Aspromonte, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e Spilinga) restano ancora 70 verdetti. Solo cinque centri superano la soglia dei 15 mila abitanti:
- Reggio Calabria
- Crotone
- Castrovillari
- Palmi
- San Giovanni in Fiore
Novità invece per Cirò Marina e Taurianova: dopo il censimento 2021 i due comuni sono scesi sotto i 15 mila abitanti e voteranno quindi con il sistema del turno unico, senza possibilità di ballottaggio.
Reggio Calabria, sfida a quattro
I riflettori principali sono puntati su Reggio Calabria, dove quattro candidati sindaco si contendono Palazzo San Giorgio con il sostegno complessivo di venti liste e 640 aspiranti consiglieri comunali.
Il centrodestra punta su Francesco Cannizzaro, sostenuto da undici liste. Il centrosinistra schiera invece Domenico Battaglia, appoggiato da sei liste.
Completano il quadro Eduardo Lamberti Castronovo, sostenuto da due liste civiche, e il candidato civico Saverio Pazzano.
In palio ci sono i trenta seggi del Consiglio comunale della Città Metropolitana.
Crotone, quattro candidati e 12 liste
Anche a Crotone la corsa è a quattro. Sono 371 i candidati consiglieri distribuiti in dodici liste.
Il sindaco uscente Vincenzo Voce cerca la riconferma con il sostegno di sei liste.
Il campo progressista unito sostiene invece l’avvocato Giuseppe Trocino, esponente vicino ai movimenti ambientalisti e animalisti, supportato da quattro liste.
Gli altri due candidati sono il consigliere comunale uscente Fabrizio Meo e Vito Barresi, già vicino ai Verdi, entrambi sostenuti da una lista ciascuno.
Una tornata che pesa anche sugli equilibri regionali
Le amministrative calabresi arrivano in un clima politico particolarmente acceso, tra scontri sul rapporto tra Regione e territori, polemiche sulla gestione delle risorse pubbliche e tensioni interne ai partiti.
Per il centrodestra guidato dal presidente regionale Roberto Occhiuto il voto rappresenta anche un test politico sulla tenuta della coalizione nei territori. Per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, invece, l’obiettivo è trasformare il malcontento locale in consenso elettorale, soprattutto nei grandi centri urbani.
Lo speciale su LaC Tv
Racconteremo questa tornata elettorale in diretta sulle nostre testate con una speciale sezione (QUI IL LINK) e su LaC Tv a partire dalle 14.45. Dalle 15 poi seguiremo lo spoglio con ospiti in studio, collegamenti dai principali comuni al voto e approfondimenti. Conduce Pier Paolo Cambareri.
Comuni al voto in provincia di Cosenza
Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:
Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)
San Giovanni in Fiore - 16.106
Castrolibero - 9.296
Roggiano Gravina - 6.820
Tortora - 5.949
Villapiana - 5.439
Dipignano - 4.122
San Pietro in Guarano - 3.434
Marano Marchesato - 3.333
San Lorenzo del Vallo - 3.098
Francavilla Marittima - 2.778
San Fili - 2.531
Mandatoriccio - 2.455
Grisolia - 2.229
Buonvicino - 2.048
Sant'Agata di Esaro - 1.715
Campana - 1.509
Falconara Albanese - 1.427
Paterno Calabro - 1.350
Cerzeto - 1.228
Orsomarso - 1.140
Papasidero - 634
I comuni al voto in provincia di Catanzaro
Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:
Girifalco - 5.623
Montepaone - 5.614
Davoli - 5.481
Gizzeria - 4.997
Satriano - 3.360
Serrastretta - 2.945
Taverna - 2.529
Montauro - 1.771
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759
Amaroni - 1.680
San Vito sullo Ionio - 1.629
Carlopoli - 1.406
Belcastro - 1.227
Cerva - 1.106
Palermiti - 1.075
Martirano Lombardo - 980
Andali - 662
I comuni al voto in provincia di Crotone
Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:
Crotone - 59.359
Cirò Marina - 14.002
Cutro - 9.478
Rocca di Neto - 5.343
Santa Severina - 1.929
Savelli - 1.045
I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia
Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:
Serra San Bruno - 6.355
Tropea - 5.911
Ricadi - 4.959
San Calogero - 3.942
Briatico - 3.781
Limbadi - 3.267
San Gregorio d’Ippona - 2.521
Maierato - 2.056
Acquaro - 1.891
Monterosso Calabro - 1.548
Spilinga - 1.345
Vallelonga - 719
Zaccanopoli - 673
I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria
Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026:
Reggio di Calabria - 172.479
Palmi - 17.868
Taurianova - 14.947
Cinquefrondi - 6.269
Montebello Jonico - 5.721
Condofuri - 4.677
Platì - 3.736
Brancaleone - 3.282
Molochio - 2.262
Anoia - 2.048
Giffone - 1.615
San Roberto - 1.551
Maropati - 1.385
Santo Stefano in Aspromonte - 1.091
Bruzzano Zeffirio - 1.056
Melicuccà - 854
Fiumara - 849
Samo - 737
Casignana - 707
Pazzano - 498
Roccaforte del Greco - 367