Lo spoglio decreterà i nuovi sindaci. Per 5 enti, tra cui i capoluoghi Reggio e Crotone, previsto il turno di ballottaggio se al primo turno nessun candidato otterrà il 50% +1 dei voti
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Urne verso la chiusura nei 77 Comuni calabresi chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Seguiremo in diretta su LaC Tv lo spoglio con uno speciale dalle 14,45. La trasmissione potrà essere seguita sul canale 11 del digitale terrestre, sui social e lacplay.it. Previsti collegamenti, ospiti in studio e lo spoglio direttamente dai territori con i nostri inviati. Conduce Pier Paolo Cambareri. Dopo l’elezione dei primi undici sindaci restano ancora 66 verdetti.
Qui tutti gli aggiornamenti provincia per provincia:
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Amministrative in Calabria, 22 i comuni chiamati al voto nel Cosentino
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Nel Catanzarese 16 le comunità della provincia chiamate al voto
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Insieme a Crotone altri cinque centri della provincia al voto
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Nel Reggino sono 21 i comuni chiamati al voto: occhi puntati su Reggio Calabria e Palmi
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Nel Vibonese 13 i centri chiamati a scegliere il nuovo sindaco
Ballottaggi
Sono 5 sono i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti nei quali si dovrà ricorrere al ballottaggio se al primo turno nessun candidato otterrà il 50% +1 dei voti. Oltre ai due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Crotone, si tratta di Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. L'eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno.
Segui qui tutti GLI AGGIORNAMENTI LIVE
14:33
Alecci e le tensioni nel Pd
Alecci, il Pd e le questioni aperte all’interno del partito: «Nel bene e nel male, si discute. Guardiamo troppo al nemico nel gruppo e non all’esterno. Dobbiamo riportare la gente ad appassionarsi alla politica. Bisogna lavorare con maggiore unità al nostro interno. Abbiamo tanti bravi amministratori ma i primi detrattori sono alcuni nostri iscritti».
14:25
Roggiano, battaglia tra De Maio-Zappone
A Roggiano battaglia all’ultimo voto tra De Maio e Zappone.
14:24
Proiezioni, Cannizzaro sfiora il 70% dei consensi
Secondo le prime proiezioni della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, con una copertura del campione del 6%, danno il candidato sindaco di centrodestra a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro al 68,8%. Il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia sarebbe al 21,7% e il civico Eduardo Lamberti Castronuovo al 5%.
14:24
A Tropea testa a testa Macrì-Piserà
A Tropea i candidati Macrì e Rodolico hanno una differenza di 16 voti. Più staccato il terzo candidato Piserà.
14:11
A Serra San Bruno Barillari in vantaggio
A Serra in testa il sindaco uscente Barillari con 46.2 % delle preferenze; Damini al 32.6% e Tassone al 21.2%. I dati ufficiosi, quando sono state scrutinate oltre il 20% delle schede.
14:05
Palmi al voto, primi dati
Primi dati riguardanti Palmi, ecco come sta andando:
14:01
Caminiti e i "sindaci del Ponte"
Sui temi del Ponte dello Stretto e l’elezione del nuovo sindaco di Reggio Calabria, si è espressa il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti: «Si sono avvicendati almeno 10 sindaci tra Reggio e Villa che sarebbero dovuti diventare sindaci del Ponte. Eppure Reggio non viene toccata da opere inerenti il Ponte».
Dei cantieri, oggi, non c’è contezza: «Dire oggi “Ci siamo” nonostante i tanti nodi, mi sembra troppo speranzoso. Per sei volte hanno annunciato “Cantieri aperti”, fortunatamente non è avvenuto. Perché Villa rischia il secondo ecomostro».
Per la prima cittadina, «una cosa sono le dichiarazioni d’intento dei ministri, lontano dai territori che amministrano, un’altra il senso di responsabilità dei sindaci».
13:50
Affluenza in Calabria
I dati ufficiali dell’affluenza: al voto il 60,82% degli elettori. Nella passata tornata elettorale, 62.08%.
13:46
Primi risultati del voto a San Giovanni in Fiore
Lo spoglio è ancora in corso ma sono stati diffusi i primi dati.
13:44
Primi risultati del voto a Crotone
Primi riscontri delle urne nella città di Pitagora.
13:38
Candidato aggredito a Briatico
A San Costantino di Briatico, poco prima della chiusura del seggio nella frazione, un candidato a sindaco, il dottor Francesco Arena è stato aggredito. Il candidato si trova adesso al pronto soccorso. A denunciare l'episodio lo stesso Arena che sui social ha pubblicato una foto mentre si trovava in ospedale.
13:35
L'affluenza a San Giovanni in Fiore
A San Giovanni in Fiore, dove la campagna elettorale è stata frizzantina, al voto 10.516 persone. Rispetto al 2021, c’è un migliaio in meno di elettori in meno.
13:33
Alta affluenza alle urne a Castrovillari
A Castrovillari, “capitale” del Pollino, alta affluenza: alle urne il 64,52% degli aventi diritto.
13:29
Exit poll, Cannizzaro al 64-68%
L'exit poll di Opinio per la Rai dà il candidato sindaco di centrodestra di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro al 64-68% contro il 21-25% attribuito al candidato di centrosinistra Domenico Battaglia al 21-25%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è dato al 5-7%.
13:22
Comune Tortora commissariato
Non raggiunge il quorum (affluenza ferma al 34%) l'unica lista in campo a Tortora, Futuro Tortorese. Nei prossimi giorni, la Prefettura di Cosenza dovrà nominare il commissario.
13:10
«Comuni fragili
«I Comuni sono fragili. I sindaci sono animati da grande entusiasmo ma sono anche molto esposti sul piano personale». È la riflessione di Maria Limardo, ex sindaco di Vibo ed esponente della Lega, ospite della trasmissione LaC.
A fare eco, Murone, sindaco di Lamezia: «I problemi sono tanti, vanno fronteggiati con capacità di visione. Le risorse sono sempre di meno, le esigenze maggiori».
13:04
Urne chiuse
Urne chiuse in Calabria alle 15.00. Subito partono le operazioni di spoglio. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.