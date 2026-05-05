«Questo lunedì è passato e dei due nomi mancanti in Giunta, ormai da oltre due mesi, non c’è ancora traccia. Eppure il Sindaco Murone, solo pochi giorni fa sulla stampa, aveva assicurato che non sarebbe trascorso altro tempo senza la nomina degli assessori, dichiarando che – pur comprendendo le difficoltà dei partiti di maggioranza nel trovare una sintesi – si sarebbe determinato in autonomia. Così non è stato». E’ quanto afferma in una nota Annita Vitale, di Azione Lamezia.

«Diciamolo senza troppi giri di parole: qui non si tratta più di “sintesi” da trovare, ma di decisioni da prendere. E chi ha il compito di guidare questa città dovrebbe farlo fino in fondo, senza rimandare ancora. Perché se non si decide, il messaggio che passa è chiaro: si è ostaggio dei partiti della maggioranza e, quando si è ostaggio, non si ha né la libertà né l’autorevolezza necessarie per esercitare fino in fondo il proprio ruolo di guida. L’assenza di assessori in settori strategici sta producendo conseguenze serie. Il bilancio è in una fase delicatissima, con il rendiconto alle porte, e il comparto dei lavori pubblici richiede indirizzo politico e continuità amministrativa. Quella che si sta consumando è, a tutti gli effetti, una crisi di governo che rischia di diventare insostenibile. E, come sempre accade, a pagarne il prezzo sono i cittadini, che attendono risposte concrete e un’amministrazione pienamente operativa».