Il Comune di Catanzaro ricorda alla cittadinanza che, a partire da lunedì 4 maggio 2026, entrerà in vigore una nuova modalità di accesso al servizio di rilascio della carta d’identità elettronica.

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Carta d’identità elettronica: come prenotare il rilascio negli uffici di Palazzo De Nobili e di Lido

Redazione
Carta d’identità elettronica: come prenotare il rilascio negli uffici di Palazzo De Nobili e di Lido

Da tale data, la prenotazione online rappresenterà l’unico strumento per richiedere il rilascio della carta d’identità, attraverso la piattaforma del Ministero “Agenda CIE”, disponibile al seguente link:

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/


Non sarà più consentito effettuare direttamente allo sportello il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, sia cartacea (per casi eccezionali e comunque con scadenza non oltre il 3 agosto) che elettronica, senza preventiva prenotazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comprovati (motivi di salute e per viaggi imminenti, partecipazione a concorsi-gare, per furto o smarrimento, previa dichiarazione sostitutiva di non essere in possesso di altri documenti di riconoscimento in corso di validità).

Si ricorda che, in base alle disposizioni dell’Unione Europea, dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide.

Restano tuttavia previste le modalità straordinarie per effettuare il passaggio dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica (CIE) attraverso gli Open Day organizzati dal Comune nel mese di maggio.

Gli Open Day si terranno, nella sede di Palazzo De Nobili e nella delegazione di Lido, nelle seguenti date, dalle ore 14:30 alle ore 17:00:

14 maggio 2026

21 maggio 2026

28 maggio 2026

Per ottenere la CIE: portare fototessera recente; vecchia carta d’identità; Tessera sanitaria; è previsto un contributo di emissione da 21,94€ che si può pagare con il POS allo sportello.

Rimane garantito il servizio di richiesta di Carta d'identità a domicilio, o presso una struttura sanitaria per le persone, che, in possesso di idonea documentazione medica, non siano in condizione di raggiungere gli uffici comunali.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a utilizzare il servizio di prenotazione online, pensato per migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di attesa e garantire una gestione più ordinata degli accessi.