Il Comune di Catanzaro ricorda alla cittadinanza che, a partire da lunedì 4 maggio 2026, entrerà in vigore una nuova modalità di accesso al servizio di rilascio della carta d’identità elettronica.

Da tale data, la prenotazione online rappresenterà l’unico strumento per richiedere il rilascio della carta d’identità, attraverso la piattaforma del Ministero “Agenda CIE”, disponibile al seguente link:

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/



Non sarà più consentito effettuare direttamente allo sportello il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, sia cartacea (per casi eccezionali e comunque con scadenza non oltre il 3 agosto) che elettronica, senza preventiva prenotazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comprovati (motivi di salute e per viaggi imminenti, partecipazione a concorsi-gare, per furto o smarrimento, previa dichiarazione sostitutiva di non essere in possesso di altri documenti di riconoscimento in corso di validità).

Si ricorda che, in base alle disposizioni dell’Unione Europea, dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide.

Restano tuttavia previste le modalità straordinarie per effettuare il passaggio dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica (CIE) attraverso gli Open Day organizzati dal Comune nel mese di maggio.

Gli Open Day si terranno, nella sede di Palazzo De Nobili e nella delegazione di Lido, nelle seguenti date, dalle ore 14:30 alle ore 17:00:

14 maggio 2026

21 maggio 2026

28 maggio 2026

Per ottenere la CIE: portare fototessera recente; vecchia carta d’identità; Tessera sanitaria; è previsto un contributo di emissione da 21,94€ che si può pagare con il POS allo sportello.

Rimane garantito il servizio di richiesta di Carta d'identità a domicilio, o presso una struttura sanitaria per le persone, che, in possesso di idonea documentazione medica, non siano in condizione di raggiungere gli uffici comunali.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a utilizzare il servizio di prenotazione online, pensato per migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di attesa e garantire una gestione più ordinata degli accessi.