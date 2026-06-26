Lo ha annunciato la consigliera comunale Daniela Palaia che ha aggiunto: «Abbiamo voluto approfondire la possibilità di interazione e vautare una ricaduta sul territorio»

Su iniziativa della consigliera comunale Daniela Palaia, la quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Francesco Scarpino, ha audito oggi Giorgia Sorrentino, componente della presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), l'organo consultivo istituito con legge nel 2018, che riunisce oltre ottanta organizzazioni, sindacati e ONG per promuovere politiche giovanili e cittadinanza attiva e che rappresenta i giovani dai 14 ai 35 anni nelle interlocuzioni con le Istituzioni italiane.

«Sorrentino è catanzarese – ha detto Palaia al termine dell’audizione – e abbiamo voluto approfondire con lei prima di tutto la possibilità di interazione tra il Consiglio Nazionale dei Giovani e l’amministrazione comunale per dare se possibile una ricaduta sul territorio che sia utile ai nostri ragazzi. Il confronto è stato utile per capire bene il ruolo dell’organismo di cui lei è componente anche in prospettiva del nuovo regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi al cui totale rinnovamento il Comune capoluogo sta lavorando proprio in questi giorni».

Il tema di fondo restano sempre le modalità di partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica. «Molte cose sono cambiate – ha commentato Sorrentino – e a volte capita che i giovani, nonostante le migliori intenzioni, non sappiano esattamente cosa fare e come farlo. Tuttavia le opportunità di scambio, crescita e arricchimento personale non mancano; i giovani possono far sentire la loro voce sui grandi temi della discussione politica.

Da questo punto di vista, il rapporto tra il Consiglio, che è organo consultivo del governo e l’ente locale può essere virtuoso perché solo con il coinvolgimento di quest’ultimo si può costruire quel grado di capillarità che dia la mappa degli attori sul territorio, il loro ruolo, per poi passare a una fase di supporto. Così – ha aggiunto Sorrentino – è possibile raggiungere tanto il singolo quanto il mondo dell’associazionismo e dare maggiore forza alla rappresentanza giovanile che spesso perde terreno a livello europeo».

Un nuovo incontro è previsto per fine anno ma un contributo fattivo del CNG potrebbe arrivare già in questa fase in cui, come detto, il Comune capoluogo sta lavorando alla stesura del nuovo regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi.