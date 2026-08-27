Fiorita e Iemma: «Un servizio utile ai cittadini, che coniuga sostenibilità ambientale, risparmio e qualità»

È stata inaugurata oggi in Piazza Anita Garibaldi, nel cuore del quartiere marinaro, la prima “Casa dell’Acqua” della città, installata accanto alla Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Nicola Fiorita, la vicesindaca Giusy Iemma e i consiglieri comunali Igea Caivano e Antonio Barberio.

La nuova struttura mette a disposizione dei cittadini acqua potabile con tre possibilità di erogazione: a temperatura ambiente, liscia fredda oppure frizzante. L’acqua può essere raccolta direttamente in bottiglie di vetro, favorendo il riutilizzo dei contenitori e contribuendo alla riduzione del consumo di plastica. Il prezzo è di 5 centesimi al litro.

«L’inaugurazione della prima Casa dell’Acqua rappresenta un passo concreto verso una città più sostenibile e attenta alle esigenze dei cittadini – ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita –. È un servizio semplice, ma con una forte valenza ambientale e sociale: consente di ridurre l’utilizzo della plastica, valorizzare l’acqua come bene pubblico e offrire alle famiglie un’opportunità di risparmio. Abbiamo scelto di partire da Catanzaro Marina e contiamo di proseguire su questa strada, portando questo tipo di servizio anche in altre zone della città».

«Con la Casa dell’Acqua aggiungiamo un nuovo tassello alle politiche dell’amministrazione comunale dedicate alla sostenibilità – ha affermato la vicesindaca Giusy Iemma –. L’obiettivo è promuovere comportamenti quotidiani più rispettosi dell’ambiente, mettendo al tempo stesso a disposizione dei cittadini un servizio comodo e accessibile. L’inaugurazione di oggi si inserisce nel percorso intrapreso dalla città nell’ambito della Bandiera Blu, un riconoscimento che per il quarto anno consecutivo premia l’attenzione alla qualità ambientale e che ci responsabilizza ulteriormente a proseguire sulla strada della sostenibilità, della tutela del territorio e della qualità della vita. La Casa dell’Acqua va esattamente in questa direzione».

La nuova struttura si inserisce nel percorso dell’amministrazione comunale per rafforzare i servizi a disposizione della comunità e promuovere una cultura della sostenibilità, attraverso iniziative concrete capaci di tradursi in benefici per l’ambiente e per i cittadini.