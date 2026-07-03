L’iniziativa è in programma il prossimo 8 agosto. Il sindacato spiega: «Insieme alle altre associazioni e istituzioni stiamo contribuendo all’organizzazione e alla riuscita della parata»

La Filcams Cgil Calabria sostiene convintamente il Catanzaro Pride, che l’8 agosto 2026 attraverserà per la prima volta le strade del capoluogo regionale. «Sarà una giornata storica per Catanzaro e per tutta la Calabria, frutto di un percorso costruito negli anni attraverso l’impegno di attiviste e attivisti, associazioni, organizzazioni sociali e sindacali, realtà culturali e cittadine che hanno scelto di promuovere diritti, libertà, partecipazione e inclusione» si legge in una nota del sindacato.

La Filcams Cgil Calabria è al fianco di ArciEqua e Arci Calabria e sta collaborando con le numerose realtà, istituzioni e associazioni che, a partire dal Comune di Catanzaro, stanno contribuendo all’organizzazione e alla riuscita della parata. Il Catanzaro Pride nasce da un percorso collettivo cresciuto nel tempo attraverso iniziative culturali, mobilitazioni pubbliche, momenti di confronto, partecipazione ai Pride calabresi e costruzione di spazi nei quali le persone LGBTQIA+ hanno potuto incontrarsi, organizzarsi e prendere parola.

Una delle tappe di questo cammino risale al giugno del 2021 quando, dopo un grave episodio di omofobia avvenuto a Catanzaro, la Filcams Cgil Calabria lanciò un appello netto: «C’è bisogno di un Pride a Catanzaro».

A quell’appello seguì immediatamente la manifestazione pubblica “Catanzaro non discrimina”, promossa da una pluralità di associazioni e movimenti, che portò in piazza tante persone e contribuì ad aprire una fase nuova nel dibattito pubblico cittadino. Da allora il fermento è cresciuto, si sono consolidate relazioni, sono nate nuove esperienze associative e si è costruita una rete sempre più ampia, capace oggi di trasformare quella richiesta in una manifestazione concreta. Fondamentale, in questo percorso, è stata l’iniziativa “Road to Pride”, promossa lo scorso anno da Arci Calabria, ArciEqua e Comune di Catanzaro.

Il Catanzaro Pride rappresenta il risultato di questo lavoro comune. Appartiene a tutte le persone che hanno contribuito a far crescere nella città e nella regione la cultura dell’orgoglio, dei diritti e della libertà e oggi trova in ArciEqua un fondamentale punto di coordinamento, organizzazione e rappresentanza. La Filcams Cgil Calabria ha inoltre promosso, insieme ad altre associazioni, iniziative a sostegno del Pride, contribuendo alla raccolta dei fondi necessari a sostenere i costi organizzativi della parata.

Come sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi, sappiamo che le discriminazioni attraversano anche i luoghi di lavoro. Ancora oggi molte persone LGBTQIA+ sono costrette a nascondere la propria identità e subiscono molestie, ricatti, battute offensive, isolamento o limitazioni nella propria vita professionale. Per noi difendere il lavoro significa difendere la dignità della persona nella sua interezza.

Non può esserci lavoro dignitoso senza rispetto, uguaglianza e libertà di vivere apertamente la propria identità e i propri affetti. Per queste ragioni rivolgiamo un appello alle lavoratrici, ai lavoratori, alle delegate e ai delegati sindacali, alle associazioni, alle realtà democratiche e a tutta la cittadinanza calabrese: partecipiamo al Catanzaro Pride dell’8 agosto.

Il Pride è una festa, una manifestazione di libertà e una battaglia per i diritti di tutte e tutti. Per questo la Filcams Cgil Calabria ci sarà, con la propria identità e le proprie idee, per contribuire alla costruzione di una società più umana e dignitosa, dentro e fuori i luoghi di lavoro. L’8 agosto Catanzaro sarà orgoglio, partecipazione e libertà.