La Filcams Cgil Calabria sostiene convintamente il Catanzaro Pride, che l’8 agosto 2026 attraverserà per la prima volta le strade del capoluogo regionale. «Sarà una giornata storica per Catanzaro e per tutta la Calabria, frutto di un percorso costruito negli anni attraverso l’impegno di attiviste e attivisti, associazioni, organizzazioni sociali e sindacali, realtà culturali e cittadine che hanno scelto di promuovere diritti, libertà, partecipazione e inclusione» si legge in una nota del sindacato.

La Filcams Cgil Calabria è al fianco di ArciEqua e Arci Calabria e sta collaborando con le numerose realtà, istituzioni e associazioni che, a partire dal Comune di Catanzaro, stanno contribuendo all’organizzazione e alla riuscita della parata. Il Catanzaro Pride nasce da un percorso collettivo cresciuto nel tempo attraverso iniziative culturali, mobilitazioni pubbliche, momenti di confronto, partecipazione ai Pride calabresi e costruzione di spazi nei quali le persone LGBTQIA+ hanno potuto incontrarsi, organizzarsi e prendere parola.

Una delle tappe di questo cammino risale al giugno del 2021 quando, dopo un grave episodio di omofobia avvenuto a Catanzaro, la Filcams Cgil Calabria lanciò un appello netto: «C’è bisogno di un Pride a Catanzaro».

A quell’appello seguì immediatamente la manifestazione pubblica “Catanzaro non discrimina”, promossa da una pluralità di associazioni e movimenti, che portò in piazza tante persone e contribuì ad aprire una fase nuova nel dibattito pubblico cittadino. Da allora il fermento è cresciuto, si sono consolidate relazioni, sono nate nuove esperienze associative e si è costruita una rete sempre più ampia, capace oggi di trasformare quella richiesta in una manifestazione concreta. Fondamentale, in questo percorso, è stata l’iniziativa “Road to Pride”, promossa lo scorso anno da Arci Calabria, ArciEqua e Comune di Catanzaro.

Il Catanzaro Pride rappresenta il risultato di questo lavoro comune. Appartiene a tutte le persone che hanno contribuito a far crescere nella città e nella regione la cultura dell’orgoglio, dei diritti e della libertà e oggi trova in ArciEqua un fondamentale punto di coordinamento, organizzazione e rappresentanza. La Filcams Cgil Calabria ha inoltre promosso, insieme ad altre associazioni, iniziative a sostegno del Pride, contribuendo alla raccolta dei fondi necessari a sostenere i costi organizzativi della parata.

Come sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi, sappiamo che le discriminazioni attraversano anche i luoghi di lavoro. Ancora oggi molte persone LGBTQIA+ sono costrette a nascondere la propria identità e subiscono molestie, ricatti, battute offensive, isolamento o limitazioni nella propria vita professionale. Per noi difendere il lavoro significa difendere la dignità della persona nella sua interezza.

Non può esserci lavoro dignitoso senza rispetto, uguaglianza e libertà di vivere apertamente la propria identità e i propri affetti. Per queste ragioni rivolgiamo un appello alle lavoratrici, ai lavoratori, alle delegate e ai delegati sindacali, alle associazioni, alle realtà democratiche e a tutta la cittadinanza calabrese: partecipiamo al Catanzaro Pride dell’8 agosto.

Il Pride è una festa, una manifestazione di libertà e una battaglia per i diritti di tutte e tutti. Per questo la Filcams Cgil Calabria ci sarà, con la propria identità e le proprie idee, per contribuire alla costruzione di una società più umana e dignitosa, dentro e fuori i luoghi di lavoro. L’8 agosto Catanzaro sarà orgoglio, partecipazione e libertà.