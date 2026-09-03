In vista dell’evento “Cena Straordinaria”, programmato nei giorni 4, 5 e 6 settembre prossimi, il comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza relativa alla sosta e alla circolazione.

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Torna la Cena straordinaria a Catanzaro, mille commensali e una tavolata di 400 metri per costruire inclusione e lavoro

Francesco Graziano
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Per quanto riguarda la sosta, il provvedimento prevede in particolare:

- l’istituzione del divieto di sosta con zona rimozione secondo le seguenti modalità:

a) nei giorni 4 - 5 e 6 settembre 2026 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nell’area carico e scarico di Corso Mazzini fronte Piazza G. Garibaldi per stazionamento ambulanza;

b) sabato 5 settembre 2026 dalle ore 7:00 fino al termine dell’evento (previsto per le ore 24:00), sulle seguenti vie:

- Piazza Basilica Immacolata;

- Piazza B. Grimaldi

c) domenica 6 settembre dalle ore 10:00 fino al termine dell’evento e smontaggio allestimento su Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione di Discesa Cavour e l’intersezione con Piazza Grimaldi;

d) domenica 6 settembre 2026 dalle ore 13:00 fino a termine dell’evento sulle seguenti vie:

- Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Grimaldi e l’intersezione di Via San Nicola;

- VIA G. Jannoni, lato giardini Nicolas Green, prima della Piazza Grimaldi, sul margine destro per n. 3 posti strisce blu di fronte Istituto Bancario ed in prossimità dell’intersezione con Corso Mazzini sul margine sinistro (lato banca) per n. 1 posto strisce blu;

- Via Serravalle nel tratto compreso tra Corso Mazzini e Banca d’Italia;

- Via Spasari nel tratto retrostante l’ufficio postale.

Per quanto riguarda invece il transito, l’ordinanza prevede in particolare:

- l’istituzione del divieto di transito

a) domenica 6 settembre 2026 dalle ore 10:00 fino al termine dell’evento, su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Grimaldi;

b) domenica 6 settembre 2026 dalle ore 13:00 fino al termine dell’evento e smontaggio allestimento su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Grimaldi e Via Spasari.

Nell’ordinanza il comando di Polizia Locale suggerisce altresì la viabilità utile, in vigenza della chiusura del traffico su Corso Mazzini.

° Per il traffico proveniente da nord-Piazza Matteotti (Cavatore):

- Via Poerio e Salita Poerio/San Giovanni dove potrà procedere per Via De Grazia, al fine di raggiungere la zona Monte –Duomo – Rosario o Via XX Settembre;

- Via Poerio – Via Raffaelli – Via Sensales per raggiungere la zona Politeama – Comune – Piazza Le Pera

° Per il traffico proveniente dalla rotatoria:

- Via Ciaccio – Via Raffaelli – Via Sensales per raggiungere la zona Politeama – Comune – Piazza Le Pera.

- Via Acri – Via Monaco – Via Poerio e Salita Poerio/San Giovanni dove potrà procedere per Via De Grazia, al fine di raggiungere la zona Monte – Duomo – Rosario o Via XX Settembre;

° Per il traffico proveniente da sud-Bellavista:

- si potrà procedere fino a Piazza Cavour (Questura) per poi svoltare per Via Italia – Via Milelli.

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Redazione
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