In vista dell’evento programmato nei giorni 4, 5 e 6 settembre prossimi, il comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza relativa alla sosta e alla circolazione
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In vista dell’evento “Cena Straordinaria”, programmato nei giorni 4, 5 e 6 settembre prossimi, il comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza relativa alla sosta e alla circolazione.
Per quanto riguarda la sosta, il provvedimento prevede in particolare:
- l’istituzione del divieto di sosta con zona rimozione secondo le seguenti modalità:
a) nei giorni 4 - 5 e 6 settembre 2026 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nell’area carico e scarico di Corso Mazzini fronte Piazza G. Garibaldi per stazionamento ambulanza;
b) sabato 5 settembre 2026 dalle ore 7:00 fino al termine dell’evento (previsto per le ore 24:00), sulle seguenti vie:
- Piazza Basilica Immacolata;
- Piazza B. Grimaldi
c) domenica 6 settembre dalle ore 10:00 fino al termine dell’evento e smontaggio allestimento su Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione di Discesa Cavour e l’intersezione con Piazza Grimaldi;
d) domenica 6 settembre 2026 dalle ore 13:00 fino a termine dell’evento sulle seguenti vie:
- Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Grimaldi e l’intersezione di Via San Nicola;
- VIA G. Jannoni, lato giardini Nicolas Green, prima della Piazza Grimaldi, sul margine destro per n. 3 posti strisce blu di fronte Istituto Bancario ed in prossimità dell’intersezione con Corso Mazzini sul margine sinistro (lato banca) per n. 1 posto strisce blu;
- Via Serravalle nel tratto compreso tra Corso Mazzini e Banca d’Italia;
- Via Spasari nel tratto retrostante l’ufficio postale.
Per quanto riguarda invece il transito, l’ordinanza prevede in particolare:
- l’istituzione del divieto di transito
a) domenica 6 settembre 2026 dalle ore 10:00 fino al termine dell’evento, su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Grimaldi;
b) domenica 6 settembre 2026 dalle ore 13:00 fino al termine dell’evento e smontaggio allestimento su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Grimaldi e Via Spasari.
Nell’ordinanza il comando di Polizia Locale suggerisce altresì la viabilità utile, in vigenza della chiusura del traffico su Corso Mazzini.
° Per il traffico proveniente da nord-Piazza Matteotti (Cavatore):
- Via Poerio e Salita Poerio/San Giovanni dove potrà procedere per Via De Grazia, al fine di raggiungere la zona Monte –Duomo – Rosario o Via XX Settembre;
- Via Poerio – Via Raffaelli – Via Sensales per raggiungere la zona Politeama – Comune – Piazza Le Pera
° Per il traffico proveniente dalla rotatoria:
- Via Ciaccio – Via Raffaelli – Via Sensales per raggiungere la zona Politeama – Comune – Piazza Le Pera.
- Via Acri – Via Monaco – Via Poerio e Salita Poerio/San Giovanni dove potrà procedere per Via De Grazia, al fine di raggiungere la zona Monte – Duomo – Rosario o Via XX Settembre;
° Per il traffico proveniente da sud-Bellavista:
- si potrà procedere fino a Piazza Cavour (Questura) per poi svoltare per Via Italia – Via Milelli.