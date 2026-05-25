I dati sono stati diffusi dal Ministero dell’Interno attraverso il portale Eligendo. Taverna è il comune con la partecipazione più alta: 83,50%

Si è chiusa alle ore 15 la tornata elettorale amministrativa nei comuni della provincia di Catanzaro chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali. L’affluenza finale conferma un quadro disomogeneo tra i diversi centri del territorio, con alcuni comuni che hanno registrato una partecipazione elevata e altri invece segnati da un forte calo della presenza alle urne. I dati sono stati diffusi dal Ministero dell’Interno attraverso il portale Eligendo.



Tra i comuni che hanno fatto registrare la maggiore partecipazione spiccano i centri dove la sfida politica è risultata più competitiva o dove il voto era particolarmente sentito per la presenza di liste civiche radicate. In alcuni piccoli comuni ha inciso anche il raggiungimento del quorum nei casi di candidatura unica. Con la chiusura dei seggi è ora iniziato lo scrutinio che porterà all’elezione dei nuovi sindaci e dei consigli comunali nei centri interessati dal voto.



Ecco i dati dell'affluenza aggiornati alle ore 15:

AMARONI 72,12%

ANDALI 66,99 %

BELCASTRO 74,23 %

CERVA 66,59 %

DAVOLI 57,76 %

GIRIFALCO 58,06 %

GIZZERIA 45,39 %

MARTIRANO LOMBARDO 57,40 %

MONTAURO 64,59 %

MONTEPAONE 68,13 %

PALERMITI 49,11 %

SAN VITO SULLO IONIO 46,29 %

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO 70,22 %

SATRIANO 45,20 %

SERRASTRETTA 57,21 %

TAVERNA 83,50 %