La reazione: «Non sono più assessore. Continuerò però a camminare per questa città, ad ascoltarla, a discuterne, a immaginarla diversa, a proporre idee e a lavorare perché possa esprimere fino in fondo le proprie possibilità»

Non nascondo il dispiacere per una decisione che interrompe un’esperienza nella quale ho creduto profondamente e alla quale ho dedicato, in questi anni, una parte importante della mia vita.

Ho avuto il privilegio di servire la mia città e ho cercato di farlo mettendoci tutto quello che avevo: energie, idee, entusiasmo e inevitabilmente anche un mio modo di vedere Catanzaro e il suo futuro.

Ho sempre pensato che questa città dovesse provare a essere più ambiziosa, più aperta, più contemporanea; che dovesse tornare a raccontarsi fuori dai propri confini, creare opportunità per i giovani, sperimentare, costruire occasioni e avere il coraggio, qualche volta, di fare cose che prima non erano state fatte.

Non tutto sarà riuscito come avrei voluto. Avrò certamente commesso errori. Ma so di aver lavorato ogni giorno con passione e libertà, cercando di trasformare le deleghe che mi erano state affidate in progetti concreti e, soprattutto, in un’idea di città.

Ringrazio sinceramente tutte le persone che hanno condiviso con me questo percorso: la mia super dirigente Benedetta De Vita e i dipendenti comunali, i collaboratori, le associazioni, gli operatori culturali ed economici, i tanti giovani, i ragazzi del servizio civile e i cittadini che hanno creduto nelle nostre idee e spesso ci hanno aiutato a renderle migliori. È il patrimonio più importante che porto con me.

Il sindaco ha spiegato pubblicamente le ragioni della sua scelta. Ci sarà, se necessario, il tempo per le valutazioni politiche. Oggi non sento il bisogno di aggiungere polemiche o retroscena a una giornata che per me ha soprattutto il sapore della conclusione di un percorso umano e amministrativo importante.

Resta l’orgoglio per quello che abbiamo provato a costruire e resta, intatto, il legame con Catanzaro.

Da oggi non sono più assessore. Continuerò però a camminare per questa città, ad ascoltarla, a discuterne, a immaginarla diversa, a proporre idee e a lavorare perché possa esprimere fino in fondo le proprie possibilità.

Finisce un incarico. Non finisce il mio impegno per Catanzaro.



*già assessore al Turismo del Comune di Catanzaro