Pubblichiamo di seguito il consueto report domenicale del sindaco Nicola Fiorita sull’attività svolta.



VILLA PEPE, NUOVI GIOCHI PER I NOSTRI BAMBINI

Villa Pepe è uno di quei luoghi che appartengono alla memoria e alla vita quotidiana di tante famiglie catanzaresi. Un luogo in cui generazioni di bambini hanno giocato, stretto amicizie, trascorso pomeriggi all'aria aperta. E che merita tutta la nostra attenzione.

Grazie all'impegno del consigliere Polimeni e ad un finanziamento regionale di 30mila euro, potremo finalmente rinnovare l'area giochi, restituendo ai più piccoli uno spazio più bello, sicuro e accogliente.

Può sembrare un intervento piccolo rispetto sulle tante opere che stiamo portando avanti in città, ma non lo è affatto. Perché una città a misura di bambino è una città che guarda al futuro. E perché la qualità della vita si costruisce anche attraverso questi interventi, che incidono concretamente sulla quotidianità delle persone.

TERRAZZA SALICETI (E NON SOLO)

La cura della città richiede risorse e pianificazione. Abbiamo destinato un importante finanziamento di 200mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade nel quartiere marinaro, della Terrazza Saliceti, e per il ripristino e la sistemazione delle basole in tutta la città. Preservare la pavimentazione, sia essa storica o di recente ristrutturazione, significa rispettare l'identità e la bellezza del nostro centro urbano e delle nostre piazze, garantendo al contempo decoro e sicurezza per tutti i pedoni e automobilisti.

PSC, ORA LA SCELTA SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Siamo arrivati a un passaggio fondamentale per il futuro urbanistico di Catanzaro. L'iter del Piano Strutturale Comunale è finalmente concluso e voglio ringraziare la vicesindaca con delega all'Urbanistica, Giusy Iemma, per il lavoro straordinario che ha portato avanti con competenza, determinazione e una visione chiara della città che vogliamo costruire.

Adesso la parola passerà al Consiglio comunale. E voglio essere molto chiaro: non si tratta soltanto di approvare uno strumento urbanistico. Si tratta di decidere quale idea di città vogliamo consegnare ai nostri figli.

Da una parte c'è la possibilità di dotare Catanzaro di regole certe, trasparenti, uguali per tutti. Di superare una stagione in cui troppo spesso le scelte urbanistiche sono state affidate alla discrezionalità, anziché a una visione complessiva dell'interesse pubblico. Dall'altra c'è il rischio di rimanere ancorati a logiche che appartengono al passato.

Noi abbiamo scelto da che parte stare. Dalla parte di una città che programma il proprio sviluppo, tutela il territorio e offre opportunità nel rispetto delle regole. Ora ciascuno sarà chiamato ad assumersi la propria responsabilità davanti ai cittadini.

DON MIMMO BATTAGLIA, UN ORGOGLIO PER CATANZARO

Mercoledì 11 novembre l'Università Magna Graecia conferirà la laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza al cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli.

Per noi catanzaresi è, e resterà sempre, don Mimmo. Un uomo che non ha mai dimenticato le proprie radici e che ha fatto della vicinanza agli ultimi, della difesa della dignità umana e della lotta alle ingiustizie la ragione più profonda della propria missione.

Catanzaro gli ha già espresso il proprio affetto e la propria riconoscenza conferendogli la cittadinanza onoraria. Questo nuovo riconoscimento, che arriva dal mondo universitario, è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità.

Ma è anche un'occasione per riflettere su quanto il suo esempio sia attuale. Don Mimmo ci insegna ogni giorno che la giustizia non è soltanto un principio scritto nelle leggi, ma una responsabilità da esercitare concretamente, soprattutto nei confronti di chi ha meno voce e meno strumenti per difendersi. A lui va il mio abbraccio affettuoso e quello di una città che continua a sentirlo profondamente suo.

AMC E UEPE, IL VALORE DELLE SECONDE POSSIBILITÀ

Una comunità è davvero forte quando sa offrire una seconda possibilità a chi vuole ricominciare. È questo il significato del protocollo di collaborazione tra AMC, la nostra azienda del trasporto pubblico, e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che consentirà a cinque persone ammesse a misure alternative alla detenzione di intraprendere un percorso di reinserimento sociale attraverso attività di supporto ai servizi della mobilità cittadina. È un progetto nel quale credo molto, perché mette insieme due principi che dovrebbero sempre camminare di pari passo: la responsabilità individuale e la capacità delle istituzioni di creare opportunità concrete di riscatto.

Una pena deve certamente avere un significato, ma deve anche offrire la possibilità di ricostruire un rapporto positivo con la società. Il lavoro, l'impegno quotidiano, il sentirsi utili alla comunità possono fare la differenza. Ringrazio AMC e UEPE per aver dato vita a questa collaborazione, che dimostra come anche una società partecipata del Comune possa svolgere un'importante funzione sociale.

Perché la Catanzaro che stiamo costruendo non è soltanto una città più moderna ed efficiente. È una città che sa essere giusta, solidale e capace di non lasciare indietro nessuno.