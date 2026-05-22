Il 24 e 25 maggio anche i cittadini del comune della costa ionica catanzarese saranno chiamati al voto per scegliere il prossimo sindaco

Anche Davoli si prepara alle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 con le liste “Impegno Comune”, guidata dal sindaco uscente Giuseppe Papaleo, e “Davoli Libera”, capitanata dall’ingegnere Vittorio Procopio, pronte a darsi battaglia alle urne. Il comune della costa jonica, che conta circa 5600 abitanti, torna alle urne dopo la scadenza del secondo mandato di Giuseppe Papaleo.



Il sindaco uscente ha basato la propria campagna elettorale sul contatto diretto con la cittadinanza, attraverso comizi e incontri di piazza. Il programma di Papaleo punta alla continuità attraverso tre punti fondamentali: le politiche sociali, con il proseguimento del progetto “InDavoli” per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con autismo ad alto funzionamento o neuropatologie affini; le opere pubbliche, con la riqualificazione del centro storico e di Davoli Marina; e il turismo, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dell’offerta turistico-commerciale di Davoli Marina. Il sindaco uscente sarà affiancato da: Salvatore Pittelli, Sofia Pisacane, Rosa Morena Paonessa, Ivana Papaleo, Francesco Floro Procopio, Annamaria Scicchitano, Evelino Ranieri, Baldassarre Arena, Luca Procopio, Giuseppina Zangari, Giuseppe Piroso e Vincenzo Fernando Primerano.

Sul fronte opposto, Vittorio Procopio guida la lista “Davoli Libera”. La sua campagna elettorale ha visto una presenza social più importante rispetto allo sfidante, con video e post pubblicati su Facebook e Instagram. Il programma della lista è articolato su quattro punti: trasparenza e partecipazione, con la condivisione delle scelte amministrative con i cittadini per superare le divisioni del passato; un’amministrazione più presente sul territorio, aperta al dialogo e alle istanze della cittadinanza; la riqualificazione del lungomare, con interventi di valorizzazione e messa in sicurezza; e la risoluzione delle problematiche irrisolte da tempo nel comune. La lista vede la partecipazione di: Andrea Timpano, Santina Viscomi, Marika Procopio, Giuseppe Viscomi, Francesco Melina, Carlo Diaco, Irene Lancillotti, Vittorio Gualtieri, Franco Gatto, Sabrina Codispoti, Mimì Apicella, Pietro Varlese.

Quelle di Davoli sono parte delle elezioni che interessano numerosi comuni del catanzarese nella stessa tornata elettorale. Il 24 e 25 maggio 2026, la popolazione è dunque chiamata a prendere una decisione su chi dovrà guidare il comune nei prossimi cinque anni, scegliendo tra continuità e novità.