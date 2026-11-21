“Finalmente si chiude il contenzioso sull’appalto per la gestione dei rifiuti a Catanzaro. Ora si potrà procedere alla stipula del contratto e all’applicazione del nuovo capitolato, che apporterà certamente dei miglioramenti al servizio». Lo afferma in una nota il circolo di Sinistra Italiana Catanzaro “Giuditta Levato”. Da anni – prosegue Sinistra Italiana – il servizio svolto fino ad ora versa in un’evidente condizione di criticità, certificata dalle continue e legittime segnalazioni che arrivano

quotidianamente dai cittadini di ogni quartiere. Da troppo tempo una gestione approssimativa compromette non solo il decoro urbano, ma anche

le più elementari condizioni di igiene pubblica e vivibilità. Per esperienza, quando si affidano incarichi esterni, il punto centrale non è solo il vecchio o il nuovo capitolato, né il nome dell’impresa. L’elemento davvero determinante è che l’amministrazione comunale eserciti fino in fondo il proprio ruolo di controllo in modo costante e determinato. Occorre verificare puntualmente eventuali inadempienze del gestore e, come previsto dagli stessi contratti, applicare le relative sanzioni ove necessario. Non si può restare in silenzio di fronte al mancato rispetto di parte degli obblighi previsti dall’appalto. Con l’ingresso della nuova ditta è indispensabile avviare subito un piano straordinario di pulizia e vigilare con continuità sulla regolarità del servizio. Purtroppo, in una situazione analoga di degrado versano anche le strade di competenza Anas e Provincia del perimetro urbano di Catanzaro. La città merita una gestione pubblica efficiente e sostenibile, finalmente all’altezza di un capoluogo di regione.