Riceviamo e pubblichiamo*

Con la deliberazione n. 684 del 19 ottobre la Giunta regionale ha approvato il piano triennale di spesa per il personale delle aziende sanitarie calabresi 2026-2028. È l’atto che decide quanti medici, infermieri e operatori potranno lavorare negli ospedali e sul territorio nei prossimi tre anni. Letto con le norme alla mano, mostra lacune che non dipendono dal Piano di rientro ma da scelte tecniche e politiche della Regione.

Partiamo dal diritto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2025, ha chiarito che il piano dei fabbisogni è uno strumento programmatico, modulabile e flessibile, la cui approvazione spetta alla Regione. Finito il commissariamento, non ci sono più limiti dietro cui ripararsi: la responsabilità e le scelte sono del presidente Occhiuto, che in materia sanitaria non fa toccare palla a nessuno.

Sennonché la delibera non approva i piani delle aziende per ruoli e profili, come vogliono le linee di indirizzo nazionali: si limita ad assegnare somme e rimanda alle aziende ogni verifica, senza fissare un termine. Dichiara di rispettare il limite di spesa previsto dalla legge statale ma non ne indica mai il valore. Il tetto adottato coincide all’euro con il conto economico del Piano di rientro e somma al costo dei dipendenti soltanto collaborazioni e indennità universitarie: restano fuori l’IRAP e il lavoro interinale, che la Corte dei conti, richiamata nella stessa relazione, impone di contare. La conformità è affermata, ma non dimostrata.

Poi i numeri: Le aziende hanno calcolato un fabbisogno di 28.168 unità; al 31 marzo ne erano in servizio 20.260. Nel 2028 il piano arriva a 21.493: si copre il 15 per cento di quanto manca. I medici ospedalieri sono 2.853 su 4.334, gli anestesisti di sala 67 su 202. Nel solo primo trimestre del 2026 il servizio sanitario ha perso 142 unità, tra cui 105 medici. Nel 2024 si annunciavano 5.500 assunzioni in tre anni; oggi la Regione certifica un saldo che arretra.

Detto in parole semplici, per chi aspetta ore al pronto soccorso o mesi per una visita: mancano quasi ottomila operatori sanitari e il piano ne aggiunge poco più di mille in tre anni. Le Case di comunità non solo rischiano di non aprire, ma non hanno il personale per funzionare: la riga del personale infermieristico per il nuovo modello territoriale conta 49 unità in servizio su 1.349 indicate come necessarie.

La spesa cresce di 56,7 milioni. Le cinque Aziende sanitarie provinciali, che hanno in carico il territorio e circa seimila delle quasi ottomila unità mancanti, si dividono 9,7 milioni in tre anni. Per Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria il budget del 2028 è identico al centesimo a quello del 2027: dopo il 2026 nessuna crescita. Le province che hanno meno personale per abitante, Reggio Calabria e Vibo Valentia, sono anche tra quelle che, per abitante, crescono meno.

Il 62 per cento dell’aumento (euro 35,3 milioni) va ad Azienda Zero, che da quest’anno gestisce il 118. Se quei fondi servono a coprire le carenze dell’emergenza, è una scelta comprensibile: ma la delibera non lo dice, non quantifica il piano di assunzioni e non spiega che fine faranno i circa 570 operatori del 118 che, secondo la stima regionale, non passano ad Azienda Zero e restano nelle ASP.

Per loro, entro marzo 2027, è previsto soltanto un piano di riallocazione. Colpisce, poi, soprattutto ciò che la delibera non richiama. Per il 2026 la Regione ha già assegnato alle ASP 54,6 milioni per il personale dell’assistenza territoriale, spendibili anche oltre i vincoli, ma solo se coerenti con il piano dei fabbisogni: il piano non li programma. La legge di bilancio 2026 consente assunzioni a tempo indeterminato in deroga e un ulteriore incremento della spesa: la delibera non dice se e come intende usarli. Sugli oltre duecento medici cubani che tengono aperti reparti e pronto soccorso periferici non c’è una parola, né su come e quando sostituirli.

Va riconosciuto che il piano era chiesto dai Ministeri, che la Regione è in Piano di rientro e che la spesa comunque cresce. Ma proprio perché le risorse sono centellinate bisogna essere più chiari e precisi. Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale.

Si dirà che i medici non si trovano e che i concorsi vanno deserti. A gennaio una legge regionale ha prorogato le graduatorie sanitarie, ad aprile un’altra ha escluso quelle già prorogate; intanto si ricorre agli interinali e la proposta di legge sullo scorrimento resta ferma in Commissione (incommentabile). La graduatoria degli OSS della Dulbecco è arrivata alla scadenza del 24 ottobre, cinque giorni dopo è arrivata una delibera che nella stessa azienda conta 130 OSS in meno del fabbisogno. Però nel frattempo lasciano scadere le graduatorie!

*avv. Antonello Talerico, componente Segreteria regionale di Forza Italia