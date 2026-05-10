«C’è grande entusiasmo e profonda soddisfazione per i giorni di festa che Catanzaro sta vivendo grazie al villaggio allestito nell’area Porto in occasione della partenza sul territorio nazionale del Giro d’Italia dal Capoluogo. La città si colora di rosa grazie all’imponente macchina organizzativa della Rcs che ha saputo trasformare questo straordinario evento sportivo in un’occasione di aggregazione sociale e partecipazione collettiva». Lo afferma la consigliera comunale Igea Caviano (PD).

«Il Giro d’Italia – prosegue Caviano – rappresenta una vetrina eccezionale per Catanzaro e per l’intero territorio. Non soltanto per la visibilità mediatica e l’immagine che proietta a livello nazionale e internazionale, ma anche per il concreto ritorno economico che genera per le attività ricettive, gli esercizi commerciali e tutto l’indotto legato alla presenza di quasi duemila addetti ai lavori che gravitano anche attorno al quartier tappa allestito nei locali del Liceo Fermi».



«Accanto all’atmosfera della competizione sportiva – aggiunge – stiamo vivendo soprattutto momenti autentici di comunità, pensati per le famiglie, per i giovani e per quanti stanno partecipando con entusiasmo alle iniziative collaterali organizzate in questi giorni. Non un solo giorno di festa, ma cinque giornate che restituiscono alla città tutta la vitalità, l’energia e l’entusiasmo che il Giro d’Italia sa portare con sé».

«Un risultato possibile – sottolinea Caviano – grazie al lavoro dell'amministrazione accanto agli altri enti coinvolti e alle forze dell’ordine, alla polizia locale e ai volontari della protezione civile, a tutti quanti stanno collaborando con grande impegno per garantire la migliore riuscita dell’evento e per venire incontro alle complesse esigenze logistiche e organizzative che una manifestazione di questa dimensione inevitabilmente comporta. Dietro un appuntamento così importante c’è un grande lavoro di coordinamento che merita di essere riconosciuto».

«È significativo – conclude Caviano – che proprio negli stessi giorni anche l’Ente Fiera si sia trasformato in un importante crocevia per le principali aziende calabresi grazie al Career Day promosso da Confindustria. Un segnale concreto di un territorio vivo, dinamico e capace di attrarre eventi di grande qualità e rilevanza».