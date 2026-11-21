Il primo cittadino: «Con Arci abbiamo condiviso percorsi significativi e momenti storici per la nostra città, a partire dall’organizzazione del primo Pride di Catanzaro e della Festa dei Popoli»

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha preso parte questa mattina all’assemblea congressuale di Arci Catanzaro, ospitata nei locali del Centro di aggregazione sociale “R. Fasano” di via Scopelliti, struttura riaperta proprio grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’associazione.

Nel portare il saluto istituzionale dell’Ente, il primo cittadino ha sottolineato il valore strategico della rigenerazione degli spazi pubblici e del dialogo costante con il terzo settore. «Ritrovarci qui, in uno spazio restituito alla città insieme ad Arci – ha dichiarato Fiorita – conferma la validità di una scelta politica precisa: riaprire luoghi di incontro e socialità nei quartieri per trasformarli in presidi attivi di crescita collettiva, come abbiamo fatto con i centri di aggregazione sociale e giovanile di via Fontana Vecchia, Pontepiccolo, Gagliano, Corvo e con “Desteenazione” negli spazi dell’ex Carbone in centro storico».

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha evidenziato come il mondo associativo rappresenti un pilastro per la tenuta democratica del capoluogo: «Per la nostra Amministrazione l’associazionismo non è un semplice complemento dell’azione pubblica, ma un ingrediente indispensabile per restituire ai quartieri identità, ruolo e fiducia nel futuro. Una comunità più inclusiva e solidale si costruisce valorizzando il protagonismo dei cittadini e la cura dei beni comuni».

Fiorita ha infine rivolto un ringraziamento ad Arci Catanzaro per l’impegno quotidiano nella promozione della cultura, della partecipazione e dei diritti civili, richiamando i risultati raggiunti attraverso la collaborazione istituzionale: «Con Arci abbiamo condiviso percorsi significativi e momenti storici per la nostra città, a partire dall’organizzazione del primo Pride di Catanzaro e della Festa dei Popoli. Il successo di queste iniziative dimostra quanto sia fertile il lavoro comune quando istituzioni e associazioni camminano nella stessa direzione. A tutti i partecipanti al congresso rivolgo l’augurio di buon lavoro, certo che da questo confronto nasceranno nuove e importanti prospettive per il nostro territorio».