Riceviamo e pubblichiamo*

Abbiamo assistito sbigottiti ad un’inaccettabile ingerenza sulle dinamiche politiche e amministrative del Capoluogo da parte del capogruppo della lista “Occhiuto Presidente”, il consigliere regionale Emanuele Ionà. In un’intervista televisiva, l’onorevole Ionà è intervenuto con il piglio di chi detta l’agenda politica a Catanzaro, facendo magari intendere di parlare per nome e per conto del Governatore. Respingiamo al mittente le sue nette posizioni su due questioni cruciali per la nostra città: la localizzazione del nuovo ospedale e la futura candidatura a sindaco del centrodestra.

L’on. Ionà è alla sua prima esperienza politico-istituzionale ed è espressione dell’area lametina. Non ne facciamo una questione di campanilismo, ma semplicemente crediamo che vadano rispettate le regole elementari della politica, vale a dire l’autonomia decisionale dei territori.

Con le sue esternazioni, bisogna capire se concordate o meno con il Governatore, l’on. Ionà entra a gamba tesa su una questione molto delicata, quella della localizzazione del nuovo ospedale, affermando che “va fatto a Germaneto”. Intanto, noi restiamo in attesa di conoscere le conclusioni del Politecnico di Milano che vengono rinviate di mese in mese senza una motivazione. Al consigliere Ionà vogliamo solo ricordare che sulla materia ha una competenza specifica il Consiglio Comunale che per ben due volte si è espresso per la localizzazione nell’attuale area del Pugliese-Ciaccio, bocciando l’ipotesi Germaneto.

La scarsa esperienza ha portato il capogruppo della lista “Occhiuto Presidente” ad ignorare le norme basilari del rispetto delle istituzioni locali. Nessuno di noi si sognerebbe di mettere in discussioni le determinazioni adottate dal Consiglio Comunale di Lamezia Terme nella sua sovranità.

Respingiamo anche le accuse di ritardo nella scelta del candidato sindaco, e quindi di presunta inadeguatezza, che il consigliere Ionà ha lanciato verso gli esponenti del centrodestra catanzarese. Lo rassicuriamo. Nei tempi più opportuni il centrodestra saprà trovare una sintesi e individuare un candidato autorevole, legato al territorio, sicuramente non eterodiretto dalla Cittadella di Catanzaro o da Lamezia Terme o funzionale all’asse Cosenza-Reggio Calabria che mira ad isolare il Capoluogo.

Piuttosto che disegnare planimetrie a distanza, chiediamo al capogruppo di "Occhiuto Presidente" un esercizio molto più concreto e aderente al suo ruolo regionale: ci illustri quali siano le risorse finanziarie – certe e immediatamente esigibili – destinate alla sanità pubblica catanzarese. Perché, mentre gli "studi" del Politecnico di Milano slittano di mese in mese, l'unica certezza registrata finora è che i fondi originariamente destinati al "Pugliese-Ciaccio" sono stati dirottati dal presidente Occhiuto verso altre province evidentemente "più fortunate" di Catanzaro.

Non vorremmo che, tra un annuncio televisivo e l'altro, la vicenda del nuovo ospedale finisse per assomigliare a quella delle ormai celebri luminarie natalizie di Reggio Calabria. Anzi, cogliamo l'occasione per rivolgere un plauso al sindaco Fiorita per aver formalmente richiesto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un contributo analogo di 200mila euro per il Capoluogo: confidiamo nella buona parola che l'onorevole Ionà vorrà certamente spendere presso i vertici del suo partito e della Regione, i quali in questi anni sembrano aver smarrito sulla cartina geografica proprio la città di Catanzaro».

*I Consiglieri comunali di Catanzaro Stefano Veraldi, Antonio Corsi, Rosario Mancuso, Francesco Scarpino, Giovanni Costa, Raffaele Serò