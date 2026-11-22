«L’approvazione da parte della Giunta Comunale del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione del nuovo edificio scolastico e della palestra del plesso Don Milani, in viale degli Angioini, a servizio dell’Istituto Comprensivo “CZ Sala – S. Maria – Milani – Preti” rappresenta un traguardo fondamentale per l’intero comparto dell’edilizia scolastica cittadina e per il futuro dei nostri ragazzi».

Così l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro, Salvatore Bullotta, esprime profonda soddisfazione per la delibera approvata dall’esecutivo su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Squillace. L’intervento, che prevede un quadro tecnico-economico complessivo di 2.500.000 euro, consentirà di dotare la scuola secondaria di primo grado di spazi moderni, sicuri e inclusivi nell’area dismessa dell’ex Italcementi, nella zona di Sala - Campagnella.

«Si tratta di un progetto dal duplice valore – prosegue l’assessore Bullotta –. Da un lato diamo una risposta concreta e strutturale alle esigenze della comunità educante dell’I.C. “CZ Sala – S. Maria – Milani – Preti”, garantendo a studenti, docenti e famiglie una sede all’avanguardia, completa di palestra, capace di favorire una didattica innovativa e una crescita civica e sportiva completa, come più volte convenuto con la Dirigente scolastica, Cinzia Emanuela De Luca. Dall’altro, restituiamo alla città un’area industriale dismessa, trasformandola in un polo attrattivo della conoscenza e della socialità, perfettamente integrato con i nuovi collegamenti della metropolitana di superficie e della vicina pista ciclabile».

«La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma il primo presidio di democrazia, uguaglianza e coesione sociale di un quartiere. Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore Pasquale Squillace, insieme a tutto il suo settore, per la grande attenzione posta sul tema: hanno saputo imprimere una decisiva accelerazione all'iter subito dopo la mia visita, all’inizio dell’anno scolastico, nell’attuale plesso decisamente poco adeguato, e da troppi anni, alle esigenze didattiche. Un ringraziamento particolare va a chi, tra il personale amministrativo e tecnico del Comune, ha compiuto un lavoro davvero prezioso e accurato sulla pratica, impegnandosi con grande dedizione. Rivolgo infine un sentito invito all’intero Consiglio Comunale affinché voglia sostenere con convinzione questo intervento nei successivi passaggi istituzionali: poche decisioni possono essere più lungimiranti per un amministratore pubblico quanto quella di realizzare una nuova scuola. Si tratta di una scelta strategica che guarda dritto al futuro delle nuove generazioni della nostra città, alla Catanzaro che verrà e che vogliamo costruire».