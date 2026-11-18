È la Segretaria generale del Comune di Catanzaro, la dottoressa Vincenzina Sica, la destinataria della richiesta di chiarimenti sulla regolarità amministrativa dell’apertura e della gestione del parcheggio Santagata, in via dei Normanni, da parte di AMC S.p.A., società partecipata del Comune.

A sollevare la questione è il consigliere comunale Sergio Costanzo.

«Al centro dell’iniziativa – si legge in una nota diramata dall’amministratore comunale – c’è una questione precisa: AMC ha rispettato tutte le procedure e gli obblighi previsti per qualsiasi cittadino o operatore privato che intenda aprire e gestire un parcheggio?

La richiesta alla Segretaria generale riguarda la verifica dei titoli autorizzativi, della compatibilità urbanistica dell’area, degli eventuali titoli edilizi e dei pareri rilasciati dagli uffici comunali competenti, con particolare riferimento ai settori Urbanistica e Attività economiche, oltre agli adempimenti in materia di sicurezza, viabilità e prevenzione incendi, ove necessari».

Il consigliere chiede inoltre di conoscere se tutte le autorizzazioni fossero state acquisite prima dell’apertura al pubblico, quale sia il titolo che legittima AMC all’utilizzo dell’area e quali atti amministrativi disciplinino la gestione del parcheggio.

È stata richiesta anche copia delle istanze presentate dalla società, delle autorizzazioni rilasciate, dei pareri tecnici, delle eventuali convenzioni e di tutta la documentazione utile a ricostruire l’iter amministrativo.

«La questione – si legge ancora – non è formulare accuse, ma garantire trasparenza e parità di trattamento. Una società partecipata dal Comune non può essere sottratta alle regole che valgono per qualsiasi cittadino o imprenditore. Se un privato deve rispettare determinati requisiti e ottenere specifiche autorizzazioni, gli stessi obblighi devono essere verificati anche per AMC, naturalmente nel rispetto delle eventuali procedure speciali previste dalla legge. L’iniziativa si fonda sulle prerogative di accesso e controllo riconosciute ai consiglieri comunali dall’articolo 43 del TUEL e punta a ottenere dalla Segreteria generale un riscontro puntuale e documentato. La domanda che attende una risposta è chiara: per il parcheggio Santagata sono state rispettate tutte le disposizioni previste e AMC ha ottenuto ogni necessario titolo autorizzativo prima di avviare l’attività?»