La proposta dei consiglieri di opposizione a sostegno della mozione Concolino: affidare la struttura alla partecipata per risanare i conti e dare certezze ai lavoratori. In vista dell'apertura del nuovo Centro per l'Impiego, si chiedono anche convenzioni e tariffe agevolate per i dipendenti e i commercianti di Corso Mazzini

La riconsegna del parcheggio Santagata al Comune è un’occasione d'oro che l’Amministrazione non può permettersi di sprecare. I consiglieri comunali, Alessandra Lobello e Francesco Passafaro, intervengono con decisione per sostenere e rilanciare la proposta della collega Lea Concolino: affidare la gestione della struttura a Catanzaro Servizi.

La nostra partecipata ha già dimostrato in passato di saper gestire al meglio le aree di sosta, e sarebbe inoltre un’occasione unica per donare un servizio davvero remunerativo alla partecipata stante la situazione di estrema emergenza che vive da tempo, spiegano i consiglieri azzurri. «Affidare a loro il Santagata significherebbe saper cogliere le occasioni e dare prospettive ai dipendenti della partecipata».

La partita si fa ancora più importante in vista del trasferimento del Centro per l'Impiego nei pressi di Piazza Le Pera, una novità che aumenterà notevolmente il flusso di auto in centro. Lobello e Passafaro propongono una soluzione concreta: «Bisognerà attivare subito una convenzione per tutti i dipendenti di Corso Mazzini, compresi quelle delle attività commerciali, garantendo orari consoni. Chi vive il cuore della città, recandosi a lavorare ogni giorno, ha bisogno di tariffe agevolate e tutele reali. Chiediamo, pertanto, all'Amministrazione Comunale di agire con tempestività e responsabilità, senza perdersi in lungaggini burocratiche».