La relativa modulistica è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune, consultando le sezioni Albo Pretorio oppure Amministrazione Trasparente
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Sono stati formalmente resi pubblici dal Comune tre avvisi distinti ma tutti afferenti alla AMC – Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro S.p.A.
Gli avvisi riguardano: la nomina dell’amministratore unico; la nomina di 3 componenti effettivi del collegio sindacale – di cui 1 con funzioni di presidente e di 2 componenti supplenti; la nomina del revisore legale.
Gli avvisi nella loro interezza e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune, consultando le sezioni Albo Pretorio oppure Amministrazione Trasparente, oltre che sul sito internet della AMC S.p.A.
Qui di seguito, i due link relativi al sito Istituzionale del Comune
https://albo.comunecatanzaro.it/albopa/alboonline/avvioalbo.jsf
https://old.comune.catanzaro.it/bando/?cat=Avvisi%20e%20Ordinanze