Prosegue il botta e risposta tra il coordinatore cittadino di Fratelli di Italia e il consigliere comunale Capellupo su una serie di temi che interessano la città capoluogo

«Colpito e affondato ci verrebbe da dire. La risposta del consigliere Capellupo alla nota del coordinamento cittadino di FDI di ieri fa emergere tutto il suo nervosismo relativamente ad una serie di temi rispetto ai quali, anziché rispondere nel merito, ha deciso di continuare a intonare strategicamente il suo solito “ritornello” su Cosenza e Reggio Calabria», è quanto si legge in una nota diramata da Pierpaolo Pisano, Coordinatore Cittadino di FDI Catanzaro.

«Comprendiamo – scrive Pisano – le difficoltà di Capellupo rispetto alla necessità di dover commentare il nostro lungo promemoria rispetto alle importanti azioni ed ai numerosi finanziamenti che i nostri rappresentanti al governo hanno messo in campo per il capoluogo della Calabria. Una lista lunga che ha fatto venire i capogiri ad uno dei consiglieri comunali “fedelissimi” di Fiorita che, in malo modo, incorre in una caduta di stile che onestamente non ci si aspettava da lui.

Obnubilato dal suo livore cita anche l’Assessore Regionale Montuoro dimenticando che lo stesso è un rappresentante di Fratelli d’Italia con il quale si muove in sintonia. Continua, nel suo avvitamento tutto ideologico, senza rispondere nel merito dunque criticando il fatto che il comunicato stampa sia firmato dal Coordinamento Cittadino di FDI.

Cade di stile quando definisce un condominio un organo di partito dimenticando che per fortuna, almeno dalle nostre latitudini politiche, i partiti esistono con le loro strutture, con i loro congressi i quali eleggono al loro interno e democraticamente i loro rappresentanti. Dimentica che lo stesso sindaco Fiorita, con senso delle istituzioni, ha partecipato al congresso cittadino di FDI dello scorso anno».

Ed ancora: «Ma forse lo scivolone di Capellupo è un po' figlio dello stato d’animo di chi, in un condominio politico vi opera da quattro anni. Il condominio del centro sinistra che vivacchia senza produrre beneficio alcuno per i cittadini presso palazzo De Nobili. Un condominio Fiorita litigioso e improduttivo fin dai primi giorni del suo insediamento che si distingue per convivenze complicate che in tanti, se pur in silenzio, non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle.

Ma nel suo sfogo retorico Capellupo si spinge oltre. Si abbandona a commenti rispetto alle dinamiche interne del centro destra entrando nel merito della futura scelta del candidato a sindaco dimenticando invece tutti i problemi del vero condominio, quello di centro sinistra, dove alcuni sembrano pensare al dopo Fiorita senza Fiorita. Un Capellupo che, anziché dare conto dei disastri compiuti dell’amministrazione della quale è organico, mette in campo una stanca e noiosa strategia. Quella di chi attacca perché deve difendere.

Come quando parla dell’ospedale. Peccato che, chi governa la città, lui compreso, in quattro anni non è riuscito a dare degli indirizzi chiari sul dove costruirlo il nuovo nosocomio. Chissà se il sindaco Fiorita è d’accordo con Capellupo rispetto alla tesi (falsa e strumentale) dei mancati finanziamenti da parte del governo centrale alla città. Potremmo ricordare la triste pagina amministrativa dei 400 mila euro restituiti alla regione legati al Fondo “Dopo di Noi” per i disabili. Fondi che in queste ore proprio l’amministrazione regionale sta provando a salvare attraverso un’azione mirata del governo di centro destra. Così come vorremmo venire a conoscenza sullo stato dell’arte riguardante la presentazione del progetto per la realizzazione del Pala Tennis in località Giovino con relativo accesso ai finanziamenti. In merito alle buche (crateri) della città? il bitume lo hanno conservato gelosamente per il Giro d’Italia? Capellupo sa bene che lui è direttamente coinvolto in un fallimento politico e amministrativo che i cittadini sapranno giudicare. Ma in assenza di risposte continua pervicacemente ad attaccare per difendere l’indifendibile»

«Per questo – si legge in conclusione – non risponderemo oltre alle sterili invettive di Capellupo poiché riteniamo non debba sottrarre tempo alla sua attività di consigliere comunale provando, almeno nell’ultimo anno di consiliatura, a porre rimedio ai tanti disastri dell’amministrazione. Le nostre aspettative ovviamente rimangono molto basse».