«I risultati del sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per l'Upi confermano quanto sia avvertita dai cittadini l'esigenza di restituire alle Province piena rappresentatività democratica. Il 74% degli italiani chiede il ritorno all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale, una posizione condivisa da oltre il 90% dei sindaci. Sono dati significativi, che confermano la necessità di superare l'impianto della legge Delrio e restituire centralità a istituzioni che svolgono funzioni fondamentali per i territori».



È quanto afferma la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro (Fdi). «Il lavoro che abbiamo portato avanti al ministero dell'Interno per la revisione del Tuoel - prosegue - va proprio nella direzione di una riforma organica, capace di rafforzare il ruolo delle Province, salvaguardarne e svilupparne le competenze e le funzioni e affrontare il tema della rappresentanza democratica. Un lavoro approfondito, sviluppato nell'ambito di una cabina di regia che ha coinvolto i ministeri interessati, Upi e Anci, attraverso un confronto costante che ha consentito di definire un impianto di riforma ampiamente condiviso. Dopo oltre trent'anni di interventi frammentari, è necessario restituire coerenza all'ordinamento degli enti locali, riconoscendo pienamente il ruolo di Comuni, Province e Città metropolitane. Il nostro obiettivo è dare finalmente al Paese una riforma complessiva, che rafforzi l'autonomia e la capacità amministrativa degli enti territoriali e riavvicini i cittadini alle istituzioni». «Al riordino dell'assetto istituzionale e delle competenze, che verrà definito anche dal confronto parlamentare - conclude Ferro - dovrà seguire anche una valutazione delle esigenze finanziarie, per assicurare alle Province le condizioni necessarie a svolgere efficacemente le funzioni, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale».