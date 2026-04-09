Unico punto all’ordine del giorno la convalida dei risultati elettorali relativi all’elezione del Consiglio provinciale del 28 marzo scorso e l’accertamento dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ostative alla carica

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, ha convocato la seduta del Consiglio, in sessione ordinaria presso la sede provinciale, sin Piazza Rossi, in prima seduta in data 17 aprile 2026, ore 11:00 (e in seconda seduta in data 18 aprile 2026, ore 11:00) per la convalida dei risultati elettorali relativi all’elezione del Consiglio provinciale del 28 marzo 2026 e l’accertamento dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ostative alla carica.