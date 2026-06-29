Il presidente assume temporaneamente i poteri del Consiglio: l'obiettivo è avviare rapidamente i lavori nel rispetto del cronoprogramma e in coordinamento con gli interventi finanziati dal Pnrr

Un finanziamento da oltre 1,5 milioni di euro destinato a migliorare l'efficienza energetica dell'Istituto Tecnico Commerciale "Pacioli" di Catanzaro Lido. È questa la ragione che ha spinto il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, ad adottare una variazione urgente al Bilancio di previsione 2026-2028, assumendo temporaneamente i poteri del Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Testo unico degli enti locali.

La delibera, approvata il 22 giugno 2026, recepisce l'assegnazione del contributo da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), comunicata al Servizio di edilizia scolastica con nota del 22 giugno. Le risorse saranno impiegate per interventi di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico, con l'obiettivo di ridurre i consumi e migliorare le prestazioni dell'immobile.

Per consentire l'immediato avvio delle procedure, il Settore Ragioneria, Bilancio e Programmazione ha predisposto una variazione di bilancio che iscrive il finanziamento sia nella parte delle entrate che in quella delle spese. Contestualmente viene aggiornato anche il Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028.

L'urgenza del provvedimento è motivata dalla necessità di rispettare il cronoprogramma stabilito dal GSE e di coordinare gli interventi con le opere già in corso finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un passaggio ritenuto essenziale per evitare ritardi nella realizzazione dei lavori.

La variazione è stata accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha attestato il mantenimento degli equilibri di bilancio e della finanza pubblica, oltre ai pareri tecnici e contabili dei dirigenti competenti.

Come previsto dalla normativa, il provvedimento dovrà ora essere sottoposto alla ratifica del Consiglio provinciale entro sessanta giorni, pena la decadenza degli effetti della deliberazione.