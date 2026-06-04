L'Assessorato all'Ambiente del Comune di Catanzaro comunica di aver disposto la soppressione delle postazioni dedicate alla raccolta di indumenti usati e oli vegetali esausti da cucina presenti in via Murano, via Carlo Pisacane e via Caduti XVI Marzo. Il provvedimento rientra nel piano di riorganizzazione del servizio che punta a migliorare la gestione dei conferimenti e a garantire un presidio più efficace del territorio.

L’amministrazione ha avviato quindi, in collaborazione con la Cooperativa Accogliere e con Si.Eco. S.p.A., un servizio sperimentale di raccolta "in piazza" nell'area mercatale del quartiere Lido. I cittadini potranno conferire sia gli indumenti usati sia gli oli vegetali esausti da cucina direttamente presso il punto di raccolta, ogni giovedì, dal prossimo 11 giugno, dalle 8:30 alle 11:30. Contestualmente, sono state trasferite le postazioni dedicate agli indumenti usati all'interno del Centro Comunale di Raccolta di viale Magna Grecia, con l'obiettivo di potenziare il servizio e offrire un punto di conferimento stabile e controllato.

«L'Amministrazione considera la raccolta differenziata dei rifiuti tessili una componente fondamentale del sistema di gestione dei rifiuti - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Irene Colosimo -. Quando gli indumenti usati finiscono nel secco residuo, la città sostiene costi maggiori per il trattamento e lo smaltimento e questi costi ricadono inevitabilmente sull'intera collettività. Per questo motivo continuiamo a garantire il servizio e a promuovere comportamenti responsabili. La rimozione dei cassonetti stradali rappresenta una scelta che non avremmo voluto adottare. In molti casi, infatti, alcune persone hanno trasformato punti destinati alla raccolta degli abiti in vere e proprie mini discariche a cielo aperto, compromettendo il decoro urbano e l'efficacia del servizio. Si tratta di un segnale che impone una riflessione sul senso civico e sul rispetto degli spazi comuni. Non arretriamo, però, sull'obiettivo di favorire il recupero dei materiali. I punti fissi lasciano spazio a punti mobili di raccolta, una soluzione già sperimentata con risultati positivi in altre città italiane. Questa modalità consentirà un maggiore controllo delle operazioni, una migliore qualità dei conferimenti e una presenza più vicina alle esigenze dei cittadini».

L'Assessorato all’Ambiente invita i residenti a utilizzare i nuovi punti di conferimento e a collaborare per mantenere decorosi gli spazi pubblici, contribuendo così al miglioramento della raccolta differenziata e alla corretta gestione dei rifiuti.