Il presidente Occhiuto e la sua maggioranza, questa volta, hanno dovuto mettere da parte le proprie scelte unilaterali e constatare che con la democrazia non si scherza. Il ricorso per indire un referendum popolare sulla nomina dei sottosegretari alla giunta regionale, presentato dai gruppi di opposizione in Consiglio regionale e accolto dalla Corte d'Appello di Catanzaro, rappresenta una vittoria importante per il rispetto delle regole democratiche e delle garanzie costituzionali.

Tale ricorso si era reso purtroppo necessario a seguito di una gestione burocratica regionale che aveva di fatto ostacolato, fin da subito, il normale iter previsto per la richiesta di referendum, comprimendo le prerogative dei consiglieri regionali, il diritto di iniziativa politica e il diritto dei cittadini di decidere. La destra si era preoccupata di aumentare le poltrone, modificando, fuori da un metodo condiviso, lo Statuto regionale. E tutto questo ha pensato di farlo sulle spalle dei calabresi. Con questa pronuncia viene riaffermato un principio fondamentale: i calabresi devono potersi esprimere liberamente su scelte legislative che incidono in modo significativo sull’uso delle risorse pubbliche e sull’organizzazione istituzionale della Regione.

Che sia chiaro una volta per sempre: non si può modificare lo Statuto regionale senza il coinvolgimento del popolo calabrese. Anche in questa circostanza emerge la qualità dell'azione politica delle forze di opposizione che, ancora una volta, agiscono in maniera chiara e unitaria. Sempre di più si stanno costruendo le basi per una proposta politica credibile, unitaria e autorevole. Un plauso, infine, va agli avvocati Paolo Falzea, Antonio Ionà e Andrea Lollo che, con grande competenza, sono riusciti a portare a casa questo risultato straordinario.

Il Partito Democratico continuerà a mantenere alta l'attenzione su questa tematica; bisognerà farlo per il rispetto delle regole democratiche e per la nostra Calabria.

*Gregorio Gallello – Segretario provinciale del Partito Democratico di Catanzaro