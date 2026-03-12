La segreteria provinciale di Forza Italia ha deciso di commissariare il partito a Simeri Crichi. A guidare gli azzurri verso le elezioni dell’anno prossimo, in una fase resa ancora più delicata dal commissariamento del Comune, è stato nominato Salvatore Ricca, già sindaco di Albi e fra i dirigenti con la più lunga militanza all’interno di Forza Italia nella provincia di Catanzaro. Ricca, seppur estraneo alle dinamiche politiche locali, è un profondo conoscitore del territorio di Simeri Crichi e rappresenta, pertanto, la persona più indicata a governare il percorso azzurro verso le elezioni del 2027. In questa fase il neo commissario lavorerà insieme alla vicesegretaria provinciale con delega all’area del Catanzarese Alessandra Lobello.